El presidente de la república, José Jerí, respaldó públicamente al líder opositor Edmundo González Urrutia en el proceso de transición en Venezuela, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, quien afrontará un juicio en Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos.

El mandatario conversó con González Urrutia vía telefónica y le dijo que espera que dicho proceso culmine con el “respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”, con lo cual su Gobierno lo reconoce como presidente legítimo de ese país.

“El presidente de la república José Jerí sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urruitia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país, culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”, indicó la Presidencia en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter).

El presidente de la república José Jerí sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urruitia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país,… pic.twitter.com/WBkGUX5RWa — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 7, 2026

Días atrás Edmundo González Urrutia y María Corina Machado dijeron que el 2026 será el año de la “consolidación de la libertad” de su país y aseguraron que están comprometidos con la “lucha” que mantienen desde que denunciaran un fraude en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

González Urrutia señaló que “Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático” que “exige orden, constancia y compromiso colectivo”.

“El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás, por más duros o imprevistos que sean los obstáculos avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos, Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien”, añadió el opositor, que insistió en que el 2026 “será el año de la consolidación de una nación”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico, de los que se han declarado inocentes.