Cinco jóvenes cercanas al mandatario José Jerí y que visitaron el Despacho Presidencial obtuvieron, días después, diversas órdenes de servicio con el Estado por miles de soles, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, una de ellas es Guadalupe Vela, quien el día de la juramentación de Jerí Oré como presidente de la república estuvo, junto a la madre del mandatario, en el palco destinado a los familiares del nuevo jefe de Estado.

El 1 de noviembre de 2025, a las 6:48 a.m., Vela Ramírez, quien es ingeniera ambiental, hizo su ingreso a Palacio de Gobierno. La reunión no fue breve, duró casi cinco horas y se extendió hasta casi la medianoche.

Veinte días después de la visita presidencial, Guadalupe Vela obtuvo una orden de servicio en el Seguro Social de Salud (Essalud) bajo el concepto de Servicio Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, por más de S/6 mil.

Ocho días después, exactamente el 28 de noviembre, la joven consiguió un segundo contrato con el Estado, sin haber cumplido aún con el primero, esta vez como Locadora Fag en el despacho ministerial del sector Ambiente. Su primer pago por 33 días de trabajo fue de S/11 mil.

La historia de coincidencias entre visitas y contrataciones proviene desde que José Jerí era congresista. El 13 de mayo de 2025 Jerí visitó el despacho del Ministerio de la Producción. A los días, el 22 de mayo, Guadalupe Vela obtuvo una orden de servicio en el mismo sector por servicio especializado para la realización de capacitaciones dirigido a las mypes. El monto fue de S/9 mil.

Cuando Jerí llegó a la presidencia del Congreso de la República, el 31 de julio de 2025, Guadalupe Vela visitó directamente dicha área desde las 5:22 p.m. hasta las 8:16 p.m. Volvió a visitar el Parlamento, esta vez en el área de Asesoría Laboral en el edificio Luis A. Sánchez, el 4 de agosto. Tras ello, logró un contrato en ese poder del Estado como especialista en el Comité de Damas.

Al ser consulta por “Cuarto Poder” Guadalupe Vela guardó silencio, no respondió de inmediato y pidió hablar, pero con la cámara abajo. Solo así confirmó la reunión con el mandatario y asegura que se debió a temas personales, ya que ambos son “amigos desde hace mucho tiempo”.

Más contratos

Vela Ramírez ingresó a Palacio junto a otra joven, Rubiel Cristina Beraun Rojas, natural de Huánuco, quien tras la visita con el mandatario José Jerí obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial.

La orden fue emitida el 20 de noviembre. El servicio a brindar: análisis de acciones de comunicación interna con una retribución de S/6.500. Ella también estuvo presente el día de la juramentación de Jerí como presidente de la república.

Además de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, aquel 1 de noviembre ingresó también una tercera joven que también tuvo como destino el Despacho Presidencial y que también permaneció hasta la medianoche junto a Jerí, según el portal de Transparencia.

Se trata de Violeta Emperatriz Beas Otero, quien ingresó a la sede del Ejecutivo a las 8:35 p.m. y cuya estadía en la oficina presidencial se extendió hasta las 11:50 p.m. Al mes siguiente la mujer, de 38 años, fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, una entidad que depende del Ministerio de Educación.

El 20 de octubre llegó también hasta la oficina del mandatario otra joven, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien estuvo desde la 1:48 p.m. hasta las 3:13 p.m. Otras reuniones con el presidente quedaron registradas el 24 y 28 de octubre. Días después, obtuvo una orden de servicio para el mismo Despacho Presidencial por S/11 mil.

Pero ahí no quedan las visitas y las contrataciones. El mismo esquema se repitió con la joven que acompañó a Jerí Oré a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

Alicia Camargo llegó, el 14 de octubre de 2025, hasta el mismo despacho del presidente José Jerí. Ingresó a las 8:00 p.m. y se retiró tres horas después, a las 10:55 p.m. Tres días después, el 17 de octubre fue contratada en el mismo Despacho Presidencial. Su cargo: locadora FAG en la secretaría general de Palacio de Gobierno. Ninguna de ellas quiso responder a las preguntas sobre sus contrataciones.

Al respecto, el analista político Iván García afirmó que el Despacho Presidencial no es una “agencia de empleo” de personas que por el tan solo hecho de tener una relación indirecta o directa con Jerí, termina consiguiendo contratos con el Estado.

“Semana a semana tenemos nuevos hechos nueva denuncias nuevas sombras, nuevas sospechas que recaen sobre José Jerí en el ejercicio de la presidencia de la República”, acotó.

Presidencia se pronuncia

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República respondió al reportaje señalando que Fiorella Melgarejo, Cristina Beraun y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, “tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

“Respecto a las visitas de las señoras Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Beas Otero, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley”, subrayó.

“Cabe precisar que las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona”, sentenció.