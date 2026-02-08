Revelan que colaboradores de Patricia Li en Somos Perú lograron contratos en el Estado

Diversos colaboradores de Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, bautizados como sus “hijos políticos”, lograron contratos en el Estado tras la llegada de José Jerí a la Presidencia de la República, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aparecen varias órdenes de servicio que no necesariamente se explican por méritos, sino por militancia y afiliación política.

Se trata de los denominados “hijos políticos” de Patricia Li, convocados directamente para trabajar en un ministerio encabezado por otra integrante de Somos Perú, Sandra Gutiérrez Cuba.

Uno de ellos es Jean Paul Sosa Luispe (25), quien había trabajado para el Estado, nunca antes había tramitado -siquiera- su RUC, para la emisión de recibos por honorarios. Sin embargo, a fines del 2025 apareció su primera orden de servicio.

La entidad contratante fue el Ministerio de la Mujer, el 17 de diciembre, para brindar el servicio de auxiliar administrativo. No obstante, en la Sunedu no se registra título alguno a nombre de él. Consultado sobre el tema, se negó a declarar.

La orden de servicio de Jean Paul Sosa fue emitida el 17 de diciembre, fecha en la que no contaba con el Registro Nacional de Proveedores. El trámite lo realizó y regularizó casi dos semanas después, el 30 de diciembre.

Más contrataciones

El dominical detectó casi una docena de personajes afiliados a Somos Perú beneficiados con contratos en la institución. Es el caso de Carlos Huamán Zamudio, contratado para el servicio de sistematización y análisis de información el 21 de noviembre de 2025. ¿El monto? S/8 mil.

Huamán no tenía una orden de servicio desde el 2015. Su registro de proveedores no estaba actualizado hasta el 20 de noviembre, cuando regularizó su trámite y al día siguiente, el 21, ya tenía una orden de servicio en el ministerio.

En el caso de Laris Medina Rabanal (24), tampoco había brindado antes servicio alguno al Estado, no tenía tramitado su RUC para la emisión de recibos por honorarios al momento de su contratación en el Ministerio de la Mujer y tampoco tiene grado académico alguno registrado en la Sunedu.

La primera orden de servicio de esta somista se efectivizó el 12 de diciembre del 2025 como auxiliar administrativo.

La lista continúa con Luis Antonio Calderón Dávila. En su caso, pasó de un contrato en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022, por S/2.800 a dos órdenes de servicio en el MIMP, la primera orden por S/18 mil y la segunda, por S/4 mil.

“Bueno simplemente a mí me llamaron para un proyecto, el proyecto no se dio, pero finalmente nos contrataron por un tema de comunicaciones. Yo trabajo con algunas otras personas que trabajamos en el tema de comunicaciones”, dijo Calderón, quien no recordaba el nombre del responsable del área donde trabajaba.

Responde por contratos

Al ser consultada por el dominical sobre las contrataciones, Patricia Li dijo que tiene “30 mil guerreros” en todo el país y pidió que no se le pregunte por 4 o por un alcalde o gobernador que le dicen “madre”.

“Si tú me preguntas por Somos Perú, pregunta por cuántos partidos tienen los otros ministerios. Pregunta por ahí. Y si Somos Perú tiene una representante, sí porque esa mujer es una gran ministra y lo está haciendo bien. Eso es lo único que te voy a declarar”, expresó.

“Me dicen ‘madre’, vas a escuchar que todos me dicen madre porque yo he formado a mucha gente”, agregó Li.