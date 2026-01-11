El mandatario José Jerí utilizó el ‘cofre’ presidencial para una reunión no registrada con un empresario chino en San Borja, que se dio el pasado 26 de diciembre, y cuya agenda se desconoce, según reveló “Punto Final”.
El mandatario llegó al lugar ese día a las 10:18 p.m. a bordo del ‘cofre’ presidencial, de placa EGK-267. Lucía una capucha que prácticamente le cubría el rostro y estaba acompañado de su personal de seguridad.
Según el dominical, la reunión se llevó a cabo en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, donde se encuentra el domicilio fiscal de las empresas de Zhihua Yang.
En dicho lugar se encuentra la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte en mayo del 2023 y enero del 2024. El hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) dijo que su contrato fue por la titulación del terreno en Ica.
Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.
Palacio confirma reunión
De acuerdo con “Punto Final”, el área de Prensa de Palacio de Gobierno confirmó que el visitante era José Jerí y que efectivamente se reunió con el empresario chino Zhihua Yang. Alegan que ambos se conocen desde hace tiempo, cuando Jerí era congresista.
Refieren que ambos se conocieron en eventos protocolares y justificaron el encuentro señalando que “hay presidentes que atendían en su casa y no en Palacio”, como Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Según la versión palaciega, el único tema relevante de la conversación entre el mandatario y el empresario fue la celebración próxima del Día de la Amistad Perú-China.
De igual modo, refirieron que Jerí Oré acudió con una capucha al edificio en San Borja “para evitar que le pidan muchas fotos”. El mandatario estuvo en el lugar hasta las 11.55 p.m., tras lo cual se retiró en el ‘cofre’ presidencial por la avenida Javier Prado.
En tanto, Zhihua Yang no quiso responder sobre los temas que conversó con el jefe de Estado. Según ‘Punto Final’, el 26 de diciembre no fue la única ocasión que José Jerí se vio con el empresario y en el registro de visitas de Palacio de Gobierno no se consignó ninguna actividad aquel día.
