Una compañía relacionada al empresario chino chino Zhihua Yang y cuyo representante en el Perú funciona en uno de sus edificios en el distrito de San Borja, ganó un contrato con Palacio de Gobierno durante la gestión del presidente José Jerí, según reveló “Cuarto Poder”.
Según el dominical, se trata de Nuctech Perú SAC, que lleva inscrita como proveedora del Estado desde el 2023. Durante dos años se mantuvo sin contratos con el Estado, sin rastro en el sistema, hasta que todo cambió con la llegada al poder de Jerí.
Cabe indicar que Nuctech Perú entregó la representación exclusiva de su marca en el Perú a la empresa Cayman SAC, que funciona en el mismo edificio de Zhihua Yang, el amigo del presidente José Jerí.
Shui Qin Qin ejerce la representación legal y en diciembre del 2025 registra tres visitas a Palacio de Gobierno: el 19 se registró como visitante particular en la Unidad Funcional de Seguridad. Estuvo en ese lugar desde las 8:53 a.m. hasta las 1:09 p.m.
La segunda visita se produjo el mismo día, desde las 2:12 p.m. hasta las 4:53 p.m. La tercera visita a la sede del Poder Ejecutivo ocurrió al día siguiente, el 20 de diciembre, desde las 8:51 a.m. hasta las 2:40 p.m.
Días antes, el 16 de diciembre, Nuctech Perú SAC ganó por primera vez, una orden de servicio para el Estado, un primer contrato público, y fue directamente para el Despacho Presidencial.
El contrato con la empresa china es para que cumpla una función clave en temas de seguridad al interior de Palacio de Gobierno: servicio de mantenimiento preventivo de máquinas de inspección por rayos X y detectores de metales.
La entidad solicitante fue el Despacho Presidencial y el monto ascendió a S/35.577. Ningún representante de Nuctech Perú y de Cayman SAC quisieron dar declaraciones a “Cuarto Poder” sobre el tema.
Pide acelerar investigaciones
Al respecto, el analista político César Campos afirmó que las nuevas revelaciones demuestran la necesidad de acelerar las investigaciones del caso.
“Sin duda aumenta las sospechas, todo tiene que llegar a una conclusión causa-efecto, no basta determinar qué ha hecho el señor Zhihua Yang para vincularse al poder, sino también determinar cuánto ha rentabilizado a favor suyo”, expresó.
“El Congreso ahora ha entrado y se ha entrampado en un debate constitucional si es censura al señor Jerí como congresista encargado o si es aplicar la vacancia, eso dará un tiempo largo de debate”, agregó.
