Jerí se despidió de la Presidencia en redes: “Me voy con el corazón lleno y en paz”

El expresidente José Jerí se despidió este miércoles de todos los peruanos luego de ser destituido este martes por el Congreso de la República que se reunió en pleno extraordinario para votar su censura.

Jerí Oré utilizó su cuenta personal de TikTok para publicar un video en donde se le aprecia en diferentes facetas y situaciones a lo largo de los cuatros meses que estuvo en el mandato.

Para acompañar al video escribió un mensaje: “Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro”.

El ahora exmandatario también dedicó un espacio para remarcar su vínculo con la ciudadanía. “Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí”, dijo, aunque admitió que quedó con la “deuda” de llegar a quienes no pudo visitar.

Finalmente, añadió que desde su curul en el Congreso seguirá trabajando por un “Perú seguro y digno para todos”.

Jerí asumió la Presidencia el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte, y enfrentó una serie de cuestionamientos por reuniones no registradas con empresarios chinos, investigadas por presunto tráfico de influencias, así como otros señalamientos de irregularidades durante su gestión.

Su salida se produjo este martes, tras la votación en el Congreso donde se aprobó su censura producto de sus reuniones irregulares mientras estuvo en el cargo.