Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jerí estuvo cuatro meses en la Presidencia de la República. (Foto: Presidencia)
Jerí estuvo cuatro meses en la Presidencia de la República. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El expresidente José Jerí se despidió este miércoles de todos los peruanos luego de ser destituido este martes por el Congreso de la República que se reunió en pleno extraordinario para votar su censura.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles
Gobierno

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles

Ernesto Álvarez sobre José Jerí: “Si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha”
Política

Ernesto Álvarez sobre José Jerí: “Si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha”

Jerí se despidió de la Presidencia en redes: “Me voy con el corazón lleno y en paz”
Gobierno

Jerí se despidió de la Presidencia en redes: “Me voy con el corazón lleno y en paz”

Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú
ECData

Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú