El mandatario José Jerí sostuvo una reunión con la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello; el tercer vicepresidente del Congreso, Illich López (Acción Popular); y el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno.
La cita tuvo como objetivo ratificar los acuerdos establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad, específicamente en lo referido al fortalecimiento de las unidades de flagrancia.
Tras el encuentro las autoridades se retiraron de Palacio de Gobierno sin ofrecer declaraciones a la prensa y a bordo de sus vehículos oficiales.
Como se recuerda, pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.
La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022.
Minutos después de que el Parlamento aprobara su vacancia, la ahora expresidenta Boluarte ofreció un pronunciamiento, flanqueada por los aún ministros de Estado, donde hizo un recuento de sus obras.
En ese mismo instante el congresista José Jerí (Somos Perú), de 38 años, juró en el cargo de presidente de la República, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución Política de 1993.
