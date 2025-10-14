Jerí se “toma una pausa” mientras el país espera su primer gabinete: Al menos tres opciones para PCM se cayeron

Cuatro días después de asumir la presidencia de la República, José Jerí admitió que aún no ha logrado conformar su primer Gabinete Ministerial. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que se está “tomando una pausa” para seleccionar —dijo— un equipo “proactivo”. Sin embargo, según pudo confirmar El Comercio, al menos tres figuras políticas y empresariales que fueron voceadas para encabezar el Consejo de Ministros declinaron la propuesta o quedaron descartadas.

Con ello, desde su juramentación el pasado 10 de octubre —tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral—, Jerí no logra conformar un equipo de gobierno que le permita ejercer plenamente sus funciones, en un escenario de desconfianza ciudadana y avance de la criminalidad.

“No quiero un gabinete que esté sentado en el escritorio. Tiene que ser un gabinete que esté atendiendo situaciones y planteando nuevas ideas, que es lo que se quiere en estos momentos para nuestro país. Por eso nos estamos tomando una pausa”, dijo durante una reunión con gobernadores regionales en Palacio.

Jerí agregó, en defensa de su demora, que no se deja presionar: “Cuando quieren meterte presión es por algo que tal vez no están recibiendo o, muy por el contrario, quieren que se caiga en el error. Los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente, prudente y muy cauto”.

Negociaciones frustradas

Durante el fin de semana, desde Palacio de Gobierno se realizaron varios intentos por encontrar un perfil capaz de liderar el Consejo de Ministros. El empresario Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), fue uno de los principales voceados.

Salazar Nishi, sin embargo, descartó finalmente la posibilidad. A las 9:34 a.m. del lunes aún evaluaba la propuesta. Pero poco más de una hora después, informó a este Diario su decisión final mediante un mensaje de WhatsApp: “Sí, he conversado con el presidente. Hace unos minutos decidí no aceptar el nombramiento”.

La declinación de Salazar se sumó a la de Ricardo Márquez, también empresario y ex primer vicepresidente de la República durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000). Márquez fue mencionado entre los posibles candidatos a la Presidencia del Consejo de Ministros durante el fin de semana, aunque él mismo descartó haber sido contactado formalmente por el Ejecutivo.

“La verdad, no he considerado esa posibilidad. Tampoco me han llamado. Lo que aparece en las redes tampoco lo he iniciado yo”, indicó a El Comercio.

No obstante, una fuente de El Comercio señaló que “ha vuelto la idea de [designar] a Ricardo Márquez, como al inicio”.

Otra de las alternativas que se barajaron fue la de José Salardi, exministro de Economía y Finanzas durante la gestión de Boluarte. Él habría rechazado la oferta. Luego Jerí anunció que no integrará a su gabinete a ningún ministro saliente ni a congresistas en funciones.

Durante la jornada del lunes, se voceó al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros. En tanto, fuentes de El Comercio señalaron que se está gestando una repartición de sectores por partidos políticos aliados a Jerí.

Según las mismas fuentes, cada partido está planteando nombres y se espera el consenso de todos. Agregaron que Fuerza Popular estaría poniendo vetos. Por ello, una opción sería que Jerí tome juramento al primer ministro y al titular de Economía, mientras continúan las conversaciones.

Excepto Martín Vizcarra, otros expresidentes que asumieron el cargo tras una vacancia o una renuncia presidencial no tardaron tanto en nombrar a su primer Gabinete Ministerial, tal como mostramos a continuación:

PRESIDENTE PERIODO DÍAS PRIMER MINISTRO Dina Boluarte 2022-2025 3 Pedro Angulo Francisco Sagasti 2020-2021 1 Violeta Bermúdez Manuel Merino 2020 3 Antero Flores - Aráoz Martín Vizcarra 2018-2020 11 César Villanueva

Presión en las calles

Este miércoles 15 se realizará una “gran marcha nacional” impulsada por la Generación Z, con respaldo de colectivos, sindicatos y grupos estudiantiles.

Jerí llegaría a esa fecha sin gabinete, y por tanto sin capacidad formal de emitir decisiones refrendadas por ministros.

El lunes, en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se publicaron las resoluciones supremas que aceptan las renuncias de los ministros salientes, de la gestión de Boluarte.

Llamado al diálogo

Mientras las conversaciones para definir el gabinete continuaban, Jerí llamó al diálogo durante su reunión con los gobernadores regionales.

“Toda la agenda que tengamos que realizar como país hasta el 28 de julio del próximo año la vamos a cumplir. Tenemos que viajar, interactuar y entendernos. Será difícil, seguramente, con algunos sectores, y es propio de, porque hay descontento. Pero acá tienen al menos un presidente que abre la puerta, escucha y plantea alternativas”, dijo.

El mandatario insistió en su disposición a escuchar y convocar: “Yo igual los voy a escuchar, y como los voy a escuchar, los voy a convocar para buscar puntos de entendimiento, porque nuestro país, nuestras regiones, no van a parar”.

Gestos sin gabinete

Horas antes, el presidente se desplazó hasta el penal Ancón I, donde supervisó un operativo ejecutado de manera simultánea en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho, Challapalca y El Milagro.

Jerí participó en un operativo en el penal Ancón I el lunes pasado. Foto: Presidencia

Sin embargo, los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Cateriano y Juan Jiménez Mayor precisaron que, sin ministros en funciones, ninguna de las acciones que Jerí realiza o dispone tiene refrendo legal, lo que implica que sus actos carecen de validez.

“Actos nulos”

Cateriano recordó que el artículo 120 de la Constitución exige que todo acto presidencial cuente con refrendo ministerial.

“La Constitución es clarísima. Todos los actos, absolutamente todos, son nulos si no llevan refrendo ministerial, porque la responsabilidad política es de los ministros”, dijo.

El ex jefe del gabinete añadió que la prioridad constitucional de cualquier mandatario designado por el Congreso tras una vacancia es nombrar inmediatamente a su presidente del Consejo de Ministros, para que este proponga la lista de ministros.

“Todas sus órdenes, todas sus indicaciones no tienen ningún valor legal. Esa es la gravedad de la situación. Parece que el señor no es consciente de su responsabilidad constitucional. Y creo que no es la responsabilidad solo del señor Jerí, sino también del Congreso que ha designado a una persona que está demostrando que no tiene ningún conocimiento del orden constitucional”, señaló en diálogo con El Comercio

“Hay un vacío de poder”

Jiménez Mayor advirtió que la falta de gabinete no solo tiene implicancias legales, sino prácticas. Recordó que en el 2018, cuando Martín Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, tardó 11 días en nombrar a su primer gabinete, pero que aquel ejemplo no debería repetirse.

“El hecho de que Vizcarra haya tomado 11 días cuando asumió la presidencia no es un buen ejemplo ni un precedente a tener en cuenta. Es absolutamente cuestionable que no tengamos gobierno por tanto tiempo, más aún en una coyuntura como la que estamos afrontando, donde la criminalidad le gana más espacio a la autoridad cada día”, dijo a El Comercio.

Jiménez advirtió que la ausencia de un gabinete activo genera un vacío de poder que ningún presidente puede llenar por sí mismo.

“Las consecuencias son terribles, porque hay un vacío de poder que no lo puede llenar una persona. El presidente no es superman, no puede estar atendiendo todos los problemas del país. Necesita un equipo de gobierno”, señaló.

Sobre el tema de la seguridad ciudadana, el ex primer ministro fue crítico con las recientes acciones de Jerí, a quien cuestionó por replicar gestos mediáticos sin resultados tangibles.

“El tema de seguridad es un desafío demasiado grande para este gobierno. La policía está absolutamente desconcertada con lo que está ocurriendo en la seguridad, no saben qué hacer. Y por supuesto el presidente tampoco sabe qué hacer. Estas actuaciones de ir a un centro penitenciario a poner a los internos en cuclillas, como en El Salvador, no tiene ninguna consecuencia práctica”, señaló.