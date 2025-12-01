El presidente José Jerí reiteró este lunes su oposición con los términos del dictamen de la Comisión de Energía y Minas que amplía hasta el 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que está pendiente de ser debatido por el pleno del Parlamento.

Específicamente, el mandatario enfatizó que “menos de dos años va a ser de todas maneras” y r emarcó que no se pueden reincorporar a los 50 mil registros excluidos del trámite, sino casos “muy puntuales” .

“El punto principal, y creo que hay un consenso de varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar dos años. Ha quedado descartado que los que ya han sido retirados, que es un avance del Gobierno anterior respecto a los 50 mil, ya no deberían volver y si fuese el caso, deberían ser en algunos supuestos muy precisos, muy puntuales y si hay alguna acción de por medio”, expresó a RPP.

Tal como lo alertó El Comercio, el dictamen de la Comisión de Energía y Minas pretende detener todos los procedimientos de exclusión del registro que estén en trámite, así como impedir que se inicien nuevos procedimientos hasta la entrada en vigor de la Ley Mape (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) o la culminación de los procesos de formalización, sin establecer una fecha específica.

Durante una visita a la sede de la Región Policial Lima Sur en San Vicente de Cañete, el jefe de Estado remarcó que el pleno del Congreso debe evaluar los términos del dictamen aprobado por el grupo de trabajo.

El domingo 23 de noviembre, en una entrevista con El Valor de la Verdad, de Panamericana Televisión, el presidente Jerí adelantó que “seguramente en el día que se debata en el pleno” enviarán su planteamiento al Congreso.

“La postura que ha planteado el Congreso en primera instancia no es de mi agrado, nosotros vamos a hacer un planteamiento en los próximos días. Seguramente en el día que se debata en el pleno vamos a mandar documentariamente nuestra posición, en principio para que sea menos tiempo”, exclamó en aquel momento.

Hace unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Congreso debe modificar su propuesta legislativa sobre la prolongación del Reinfo hasta el 2027, ya que, de lo contrario, el Gobierno devolvería la norma con observaciones.