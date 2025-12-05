El presidente José Jerí se pronunció sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año, hasta diciembre del 2026, aprobado el último jueves por el Congreso de la República, y dijo que “preliminarmente estamos conforme con el resultado”.

Tras participar en la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos, el mandatario también dijo que están “conformes” con el dictamen aprobado por el pleno y que incluye los puntos principales que planteó el Ejecutivo.

“Está en primera votación, entiendo que la segunda va a ser por intermedio de la Comisión Permanente, pero hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno -que sea un año, de los 50 mil que ya habían sido excluidos- nos ha dejado conforme con el dictamen que se ha aprobado el día de ayer”, expresó.

“Preliminarmente estamos conforme con el resultado, el Congreso ha entendido justamente que si bien es cierto hay un problema real con los mineros informales que están exigiendo algo que consideran justo, también tenemos que velar por el Estado en general, dando medidas”, agregó.

Jerí Oré remarcó que si bien lo “ideal” hubiera sido no tener que ampliar el Reinfo, remarcó que se trata de una posición intermedia “bajo la realidad” que ha heredado su gestión, con lo cual está “preliminarmente satisfecho”.

“Es una posición intermedia, no lo ideal, lo ideal hubiera sido no tener que ampliarlo, pero bajo la realidad que hemos heredado, era lo mejor que hemos podido, en este momento, conseguir como punto medio. Entonces estamos preliminarmente satisfechos esperando que se valide o se confirme en segunda votación”, subrayó.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó -en primera votación- prolongar hasta diciembre del 2026 el Reinfo, con lo cual se retrocedió en una intención inicial de prorrogar el polémico registro por dos años más.

La iniciativa no incluye la propuesta de impedir al Estado la posibilidad de efectuar exclusiones del registro en ese interín y reincorporar los 50 mil reinfos que ya fueron depurados. Recibió 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.