El presidente José Jerí se pronunció sobre el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, sentenciada por el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, y dijo que “no es un tema importante” para él.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de El Comercio, señaló que el canciller Hugo de Zela estuvo en una gira internacional sustentando la posición peruana sobre el asilo político y que sobre ello se analizarán qué acciones complementarias se tomarán.

Asimismo, Jerí Oré enfatizó que como lo dijo en su oportunidad, su gestión no está “apurada” en emitir una opinión a favor o en contra respecto al otorgamiento del salvoconducto a Chávez Chino para que pueda salir del país.

“Puede que sí, puede que no (que se resuelva con el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves, no es nuestra agenda principal. [Betssy Chávez no me quita el sueño], tal cual. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, expresó.

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, agregó.

Sobre un posible ingreso a la Embajada de México en Lima, tal como lo dejó entrever en una entrevista con este Diario semanas atrás, el mandatario señaló que “no era pertinente” y había que cuidar la imagen internacional del país.

Detalló que el canciller no le dijo que sea “imposible”, sino lo “pertinente”, que es distinto, pues en el mundo diplomático existe el derecho internacional las normas, los usos y costumbres.

“No era pertinente y había que cuidar también nuestra imagen internacional, más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política está también cómo nos vemos en el contexto internacional, que es lo que también tenemos que cautelar. Tomar decisiones en casos concretos de esta naturaleza tienes que medir el frente interno y esta decisión cómo la pones en contexto”, subrayó.

“Hay que ser siempre bien prudente. Lo que anunciamos en aquel momento era la plena disposición, pero que era una posibilidad. Que tenemos la determinación en tomar las acciones que sean necesarias, no tenemos ningún tipo de limitación, pero cada caso concreto es cada caso concreto”, añadió.