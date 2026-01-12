El presidente José Jerí se pronunció sobre la reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre en San Borja, y aseguró que no hay nada “irregular” ni “indebido” en la misma.

En declaraciones luego de reunirse con gremios de transportistas en el distrito de San Juan de Lurigancho, el mandatario hizo un mea culpa y admitió que dicha actividad no oficial podría generar una percepción “mala”.

“[No se registró] porque era 26 y principalmente, a la hora que fui, fui a cenar. Es una serie de actividades que se están haciendo, algunas han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado el primero de febrero, cuando él [Zhihua Yang] -espero- todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú-China”, expresó.

“No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer, pueden tornarse a nivel de percepción malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, añadió.

Aseguró que en la cita se abordaron las actividades que se llevarán a cabo el 1 de febrero en Palacio de Gobierno, donde se celebrará oficialmente el Día de la Amistad Perú-China.

“Ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que a hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros. En consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición y el día primero de febrero se van a ver todos los detalles”, afirmó.

“Lo bueno que se ha planificado se puede entender como malo. No es así porque hay una sombra del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto. También se trabaja a nivel de Cancillería. Eso está encausado procedimentalmente, pero ellos tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera. Hay que entenderlo en ese contexto”, agregó.

En ese sentido, Jerí Oré pidió no relacionar ese hecho “con el pasado” y que las prácticas del pasado “son del pasado”, con lo cual insistió en descartar cualquier tipo de irregularidad respecto a la situación dada a conocer por “Punto Final”.

El caso

Como se recuerda, el mandatario José Jerí utilizó el ‘cofre’ presidencial para una reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang en San Borja, que se dio el pasado 26 de diciembre, y cuya agenda se desconoce, según reveló “Punto Final”.

El mandatario llegó al lugar ese día a las 10:18 p.m. a bordo del ‘cofre’ presidencial, de placa EGK-267. Lucía una capucha que prácticamente le cubría el rostro y estaba acompañado de su personal de seguridad.

Según el dominical, la reunión se llevó a cabo en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, donde se encuentra el domicilio fiscal de las empresas de Zhihua Yang.

En dicho lugar funciona la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte en mayo del 2023 y enero del 2024. El hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) dijo que su contrato fue por la titulación del terreno en Ica.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.