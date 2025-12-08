En clara referencia al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia hace más de dos años, el presidente José Jerí afirmó que se ha dispuesto que aquellas personas que tienen deudas con la justicia, sean capturadas por la Policía Nacional (PNP).

En entrevista con Milagros Leiva en el programa “Siempre a las 8” de El Comercio, indicó que se han dado lineamientos a la PNP para “apresurar” algunos procesos, aunque dijo que no podía revelar información sobre el supuesto paradero de Cerrón Rojas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Hemos dado lineamientos a la Policía, que tiene su información de inteligencia para justamente apresurar algunos procesos. Lo cierto es que nosotros tenemos que actuar objetivamente. Hay información que no puedo revelar como tal [sobre si está o no en el Perú]”, expresó.

“Lo cierto es que se ha dispuesto que aquellas personas que tienen algún tipo de deuda con la justicia, sean capturadas, sea uno o sea otro, así de simple y sencillo. No voy a interferir y decir: ‘con él sí y con ellos no’. No, actúen como tienen que actuar. Simplemente como yo, hagan su trabajo”, agregó.

Recientemente el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado un nuevo pedido de Vladimir Cerrón para sustituir la medida de prisión preventiva en su contra por una de comparecencia con restricciones.

Cerrón Rojas es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en el contexto de la conformación, financiamiento y expansión del Movimiento Regional Perú Libre -luego convertido en partido político- y su vinculación con la gestión del gobierno regional de Junín.

El Ministerio Público atribuye al líder de Perú Libre operaciones sospechosas que incluirían la compra del local partidario por US$ 200 mil, el manejo de un origen de dinero desconocido cuantificado en más de S/6 millones.

Asimismo, se le sindica un supuesto abono de más de S/ 879 mil a una cuenta del BBVA, la recepción de S/ 15 mil provenientes de una cuenta mancomunada de la expresidenta Dina Boluarte y Braulio Grajeda y la venta de un inmueble en Huancayo por S/ 162 mil.

Vladimir Cerrón se mantiene en condición de no habido desde el 2023, cuando el mismo juzgado revocó su comparecencia con restricciones e impuso prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta.