José Jerí, un presidente en CADE tras cuatro años: ¿Cuáles fueron los ejes de su discurso ante los empresarios?

A menos de una semana de cumplir un mes como presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí ofreció el discurso de inicio de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025. El somista remarcó que los tres ejes de su gobierno de transición y “reconciliación” son seguridad, transparencia para el proceso electoral y que predominen las reglas claras para las inversiones y el crecimiento económico.

La presentación de Jerí fue la primera de un jefe de Estado en el encuentro empresarial, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), desde el 2021, cuando participó el entonces presidente Francisco Sagasti de manera virtual por las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia de COVID-19.

Una curiosidad es que tanto Sagasti como Jerí son mandatarios de un gobierno de transición.

Ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte acudieron a las invitaciones para brindar un balance económico de sus gobiernos ante el empresariado.

En el inicio de su discurso, que duró 15 minutos, Jerí sostuvo que su administración tiene la tarea de “restablecer la confianza, la estabilidad y la esperanza” en el Perú. Agregó que esta edición de CADE Ejecutivos tiene “una vital importancia”, porque se realiza a puertas de un nuevo proceso electoral.

“En ese contexto, es necesario escuchar las principales voces de los líderes empresariales que contribuyen justamente al desarrollo de nuestro país. Este es un gobierno de transición, pero no es un gobierno inmóvil. Somos un gobierno, plenamente, decidido a garantizar la seguridad, elecciones libres y transparentes y el crecimiento económico”, manifestó.

Sin hipotecas a futuro

El presidente, además, subrayó que el país cerrará el 2025 con una expansión económica del 3,5%, “superior al 3,3% del año anterior” y con un déficit fiscal del 2,2% del PBI.

Explicó que estas cifras confirman que el Perú conserva cimientos macroeconómicos sólidos, “fruto de 25 años de disciplina fiscal y políticas prudentes”.

También señaló que su gobierno “no va a hipotecar el futuro” y anunció que ordenarán la casa “para que el Perú crezca sin sobresaltos mañana”.

Esto en referencia a la postura del gobierno, sincerada por el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien afirmó que observarán y hasta recurrirán al Tribunal Constitucional cada vez que desde el Parlamento aprueben leyes que “dañen, perjudiquen o hagan peligrar las finanzas del país”.

Un reciente informe del Consejo Fiscal (CF) advirtió que 101 leyes que el actual Congreso aprobó por insistencia tendrían un impacto fiscal de S/35.795 millones. Este costo representa 65 veces más del monto que tuvieron las medidas emitidas por los últimos cuatro Parlamentos, incluyendo al complementario elegido en el 2020.

Jerí detalló que el presupuesto nacional de 2026 será repriorizado y descentralizado “con un foco en seguridad, que es el principal problema que tenemos el día de hoy”. “La inversión pública creció 6% entre enero y octubre, alcanzando S/44.000 millones, el monto más alto de la última década. Esta tendencia positiva proyecta un nuevo récord histórico de ejecución del cierre de brechas”, complementó.

El jefe de Estado dijo que el sector privado es un “socio estratégico” del Estado, porque fomenta el empleo y las inversiones.

También anunció que su gobierno está alistando “un shock de desburocratización”, con el objetivo de simplificar trámites y dinamizar los sectores productivos. Aunque no detalló cuáles serían las medidas concretas.

En la parte final de su discurso, el presidente Jerí subrayó que el país “necesidad unidad” y “no divisiones”.

En ese sentido, exhortó a los empresarios a construir juntos “un país donde la estabilidad no solamente sea económica, sino que también sea una estabilidad política”. “Es momento de construir el Perú, dejando las bases para el próximo gobierno”, finalizó.

En declaraciones a este Diario, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que el discurso de Jerí “estuvo bien”.

“Creo que ha dado buenas palabras y ha suscitado expectativas entre los asistentes […] Ha creado expectativas y ha sido bien recibido por los empresarios”, expresó.

Rospigliosi sostuvo que la mención del mandatario sobre el déficit fiscal fue “una declaración vaga” y que no se ha referido de manera directa a ninguna ley del Congreso en particular.

La seguridad como eje

Durante su discurso ante los empresarios en la CADE 2025, Jerí remarcó que la seguridad ciudadana “es el eje estructural” de su mandato e informó que se han destinado más de S/6.800 millones “para fortalecer a la Policía Nacional, las comisarías e incorporar tecnología, así como recuperar espacios públicos”.

Más temprano, el presidente se reunió con los dirigentes de los transportistas, que este martes acatan un paro en rechazo a la inseguridad y a las extorsiones de las que son víctimas, en el Centro de Comando Temporal del distrito del Rímac. Ahí anunció que el Ejecutivo redoblará la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las zonas con mayor índice delictivo.

“Hemos dejado bien en claro que, con la actualización del estado de emergencia que se está haciendo y que incluye muchas de las medidas que los transportistas plantean como redoblar la presencia policial en las calles, vamos a tener un estado de emergencia más robusto”, manifestó.

Jerí dijo que la nueva estrategia del gobierno para contrarrestar la criminalidad será mucho más contundente.

“Se trata de un contraataque contra la delincuencia. Tenemos algunos resultados que se irán transmitiendo gradualmente ya que queremos ser muy responsables al momento de anunciarlos”, comentó, sin brindar detalles.

En otro momento, el mandatario le pidió al Congreso evaluar de manera responsable la solicitud de facultades legislativas que presentará su administración en los próximos días en materia de seguridad y otros.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario para llegar a ideas más aterrizadas al momento de elaborar las leyes que daremos con las facultades que nos pueda delegar el Congreso. Estas abarcan el tema de seguridad, pero no es lo único, por eso vamos a necesitar el compromiso de todos para concientizar al Congreso y que entienda que las necesitamos. El paquete de medidas que estamos por aprobar se ha logrado gracias al diálogo constante ya que ha permitido recibir ideas clave”, acotó.

¿Y la contundencia frente al Congreso?

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, refirió que la presentación de Jerí fue “interesante”, porque abordó la estabilidad económica. Pero opinó que “hubiera preferido que sea más contundente y más claro en mencionar algunos proyectos de ley que hay en el Congreso y que pueden incrementar el déficit fiscal, porque va a incrementar el gasto público”.

En declaraciones a El Comercio, Zapata indicó que espera conversar con el presidente sobre este punto “en otra oportunidad”.

“En líneas generales, su discurso ha sido bueno, ha dado tranquilidad y ha llamado a la cordura y estabilidad, que es lo que necesita el país para crecer”, expresó.

Al ser consultado sobre el pedido del jefe de Estado a los empresarios para construir un país que no solo tenga estabilidad económica, sino también política, Zapata consideró que existe “una tarea conjunta” en ese aspecto.

“Obviamente, la primera responsabilidad es de los políticos, pero si los empresarios nos ponemos de lado, si no hacemos nada más que generar empleo, sobre todo en la coyuntura actual, vamos a seguir deteriorando la política y a nuestras instituciones. Sí, tenemos que involucrarnos más los empresarios”, finalizó.

Mercedes Araoz, ex vicepresidenta de la República y ex primera ministra, consideró que Jerí dio “muchos números” y que pudo ser “más sintético en algunos puntos”.

“Yo creo que hay propuestas buenas por parte de él, como la promoción de la inversión privada y la liberar las barreras burocráticas. Esto puedo haber sido un eje, y decir qué es lo que iba a hacer”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Araoz Fernández indicó que pudo ser más claro sobre la “neutralidad política que debe tener su gobierno” durante las elecciones generales del próximo año.

Raúl Diez Canseco, ex segundo vicepresidente de la República, afirmó que desde hace un buen tiempo no se veía a un presidente “con fortaleza” en CADE. Agregó que Jerí tiene razón al sostener que la prioridad de su administración “es la seguridad y dar los marcos para echar andar la inversión”.

“El mensaje fue oportuno, aunque es imposible que, en poco tiempo, articule todo. Lo que ha hecho bien es decir que no habrá nuevas obras, sino que va a tratar de completar las ya existentes y eso es muy importante”, mencionó.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, señaló que es importante el énfasis que el presidente Jerí “le está poniendo a la seguridad”.

“Pudo aprovechar su tiempo para abordar otros temas, aquí [en la CADE], los empresarios manejan números todo el tiempo, entonces haber repetido los números del déficit fiscal, del crecimiento, de la inflación, son cosas que ya conocemos”, complementó.

El empresario Carlos Añaños calificó el mensaje de Jerí como “redondo” y opinó que se le debe dar la confianza para que concluya su gobierno de transición.

“Ha dicho que va a cumplir con el protocolo adecuado para hacer elecciones libres y transparentes el año que viene. Esto es importante para los empresarios a los que nos interesa que haya democracia. El plan que ha anunciado el presidente me ha gustado, ojalá que logre reducir la criminalidad. Y también el gasto para que pueda mantener el déficit fiscal en línea”, sostuvo.

Añaños dijo que, si el gobierno no cumple con mantener a raya el déficit fiscal, él será el primero en criticar al mandatario.

“En el gobierno anterior [de Boluarte] se tomó el déficit fiscal como un ejercicio de propaganda y de populismo”, finalizó.