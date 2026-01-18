La reunión no transparente que el presidente José Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa en el distrito de San Borja, el pasado 26 de diciembre, no fue un hecho aislado. Nuevas imágenes difundidas el último domingo por “Cuarto Poder” revelan que el mandatario volvió a encontrarse con Yang el martes 6 de enero, esta vez en el Centro de Lima, dentro de una tienda del empresario.

El registro en video muestra a Jerí ingresando alrededor de las 6 p.m. a la tienda “Market Capón”. En las imágenes se le observa subir al segundo piso acompañado por Yang.

A diferencia de la cita en San Borja —a la que acudió encapuchado—, en esta ocasión el presidente utilizó lentes oscuros. Durante su permanencia en el local también se le ve hablando por teléfono.

Según informó “Cuarto Poder”, el establecimiento había sido clausurado por la Municipalidad de Lima ese mismo día por operar con un giro distinto al autorizado.

Jerí evitó responder a los requerimientos del programa periodístico, que el último viernes le solicitó precisar cuántas reuniones ha sostenido con Yang fuera de la agenda oficial. Sin embargo, “Punto Final”, que también difundió las imágenes, informó que Palacio de Gobierno aseguró que Jerí acudió al local para comprar caramelos chinos.

En la madrugada del domingo, Palacio de Gobierno difundió un mensaje grabado en el que el mandatario ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado al chifa de San Borja el 26 de diciembre, como reveló “Punto Final”. En su pronunciamiento admitió que su conducta fue un error que alimentó suspicacias.

“A todo peruano que me está viendo en este momento: admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado encapuchado, lo que dio pie a suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, declaró en un video difundido por la Presidencia en la red social X.

No obstante, las revelaciones sobre el empresario Yang no se limitan a sus encuentros con el jefe del Estado. “Cuarto Poder” informó además que posee una concesión minera en Áncash.

En tanto, entre sus principales compañías figura Tengda Cerámica S.A.C., que contrató en mayo del 2023 y enero del 2024 los servicios de Nicanor Boluarte, hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte. En el mismo inmueble en San Borja también registran domicilio Hidroeléctrica América S.A.C., Construcciones Capón S.A.C. y América Capón S.A.C.

Más reuniones

“Cuarto Poder” reveló además que el empresario chino Ji Wu Xiaodong ingresó a Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones para reunirse con el presidente Jerí, pese a que sobre él pesa una orden de detención domiciliaria.

Según el dominical, Ji Wu Xiaodong es investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en la organización criminal denominada Los Hostiles de la Amazonía, dedicada al tráfico ilegal de madera.