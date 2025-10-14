El presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a Walter Martínez Laura como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan Cavero.

Como se recuerda, Cavero Solano integró el último Gabinete Ministerial de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso el pasado 10 de octubre.

Jerí Oré fue elegido como nuevo jefe de Estado interino tras la aprobación de cuatro mociones de vacancia contra Boluarte Zegarra por incapacidad moral.

Fueron 123 votos a favor los que sentenciaron el destino de la ahora exmandataria, quien afronta varias investigaciones que se han reactivado tras dejar el cargo.

El último domingo el presidente del Gobierno de Transición anunció que junto a su nuevo primer ministro finalizará la conformación de su anunciado Gabinete Ministerial “de amplia base y de reconciliación nacional”.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Jerí Oré también agradeció al saliente titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a sus integrantes por los servicios prestados a la Nación.