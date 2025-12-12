José Jerí y Daniel Noboa acuerdan reforzar las fronteras tras visita

El presidente de la República, José Jerí, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciaron que se reforzarán las fronteras comunes entre Perú y Ecuador con el objetivo de hacerle frente al crimen organizado trasnacional.

El anuncio se efectuó tras celebrar el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional en Quito, a donde arribó Jerí junto a ministros de Estado y que significó la primera salida del mandatario tras asumir el cargo en octubre pasado.

Al término de la jornada, el presidente expresó su satisfacción por los acuerdos y compromisos asumidos al tiempo que destacó haber coincidido con Noboa en que es momento de que Perú y Ecuador lleven sus relaciones bilaterales y de entendimiento “a un nivel más alto”.

Jerí comentó que uno de los puntos centrales abordados -y posiblemente el más urgente- fue la delincuencia organizada trasnacional que impacta a ambos países. Indicó, en ese sentido, en que uno de los ámbitos en donde se debe actuar en forma conjunta es en el control fronterizo.

“Nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder cuidar, resguardar nuestras fronteras, sin que yo quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario”, destacó.

Dijo que en la medida en que se trabaje en conjunto hacia el objetivo principal “estamos convencidos de que vamos a frenar una de las fuentes de criminalidad entre ambos países”. Asimismo, subrayó que otro de los temas en los que coincidieron es en la lucha contra la minería ilegal.

“Teniendo como dos puntos principales los antes mencionados, nos vamos satisfechos de poder lograr este entendimiento binacional con nuestro hermano país de Ecuador”, expresó Jerí.

Por su parte, Noboa agradeció la visita del mandatario peruano y afirmó que la inseguridad es un problema regional y debe enfrentarse de manera conjunta.

“Hemos hablado sobre la cooperación en frontera, sobre también los retos que hay con la minería ilegal y el narcotráfico. Pero más que nada, hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar. Un diálogo que va a continuar, que va a ser esencial para el desarrollo de nuestra región. Mientras más juntos estemos, mejor nos va a ir”, señaló.