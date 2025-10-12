José Jerí y la reunión con la presidenta de Somos Perú: ¿Qué opciones surgieron para la PCM y otros ministerios?

En medio de la creciente incertidumbre por la demora en la conformación de su Gabinete Ministerial, el presidente José Jerí afirmó este domingo 12 de octubre que culminará la formación de un equipo plural, orientado al consenso y a la reconciliación nacional.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, dijo en la red social X.

No obstante, no precisó a quién habría elegido primer ministro. De acuerdo con fuentes de El Comercio, el principal voceado es el empresario Ricardo Márquez, quien fue primer vicepresidente de la República en el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000).

Márquez también fue elegido segundo vicepresidente de la República con la fórmula de Perú 2000 con la que Fujimori concretó su segunda reelección. Sin embargo, renunció al cargo tras la caída del régimen.

Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y hasta diciembre del año pasado estuvo afiliado a Perú Moderno, partido por el que iba a postular a la Presidencia el empresario Carlos Añaños.

Este Diario intentó comunicarse con Márquez en reiteradas ocasiones, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Otras fuentes señalan que en el bolo para primer ministro también figuraron Fernando Andrade, Carlos Bruce y Raúl Pérez Reyes, pero ninguno mostró intenciones de asumir o no generaron consenso entre los aliados de Jerí.

El mandatario tomaría juramento al primer Gabinete Ministerial de su gobierno este lunes o martes. Es decir, antes de la protesta convocada por la Generación Z y otros colectivos para este miércoles 15 de octubre, en contra de su asunción y del Congreso.

Gabinete en construcción

La noche del último sábado - tras asistir a Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde un incendio dejó más de 100 viviendas afectadas- el mandatario se reunió con la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, y con el actual director general de Administración del Congreso, Mario Fernández, en la casa de la primera en Pueblo Libre.

Fernández es militante del partido del corazón y fue hasta junio secretario general de la agrupación. También es de la absoluta confianza del nuevo jefe del Estado.

En la cita se barajó una serie de nombres para conformar un nuevo Consejo de Ministros, precisaron fuentes de este Diario.

Al congresista Diego Bazán (Renovación Popular) le habrían ofrecido asumir el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Consultado al respecto, Bazán señaló a El Comercio: “Renovación Popular descarta participar en el gabinete, es una decisión de bancada”.

Fuentes de este Diario indicaron que el legislador sí mostró disposición a aceptar el cargo, pero su partido se opuso de manera categórica.

Le preguntamos si estuvo dispuesto a asumir el cargo, y respondió: “También lo he descartado”.

¿Sin ministros de Boluarte?

Aunque inicialmente, Jerí había contemplado mantener a Raúl Pérez-Reyes como ministro de Economía y Finanzas, en las últimas horas su continuidad está en duda. ¿La razón? El nuevo gobierno buscaría marcar distancia de la administración de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

Esto luego de las críticas que recibió el también congresista de Somos Perú por la participación de ministros de Estado dinistas en la dirección de políticas y acciones a favor de los damnificados por el incendio en SJM.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde Somos Perú le han sugerido al presidente los nombres de los Luis Carranza y José Salardi, que ya ocuparon el referido cargo. No obstante, el segundo, según fuentes de El Comercio, ha descartado a su entorno más cercano volver a asumir esta responsabilidad

Otra cartera que la dirigencia somista considera clave es la del Ministerio del Interior (Mininter). Por eso, un sector ha insistido en su propuesta para que el elegido sea Cluber Aliaga, militante somista desde agosto de 2024.

El general PNP en retiro ocupó ese cargo por cinco días en el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Renunció luego de criticar públicamente el pase al retiro de 18 altos oficiales de la Policía.

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Somos Perú relataron a El Comercio que Mariano González, exministro de Defensa y del Interior, se ha ofrecido para ocupar esa cartera.

Para el Ministerio de Educación (Minedu) uno de los candidatos más fuertes es el excongresista somista y docente Reymundo Dioses. Él fue parte del Parlamento complementario (2020-2021). En ese período presidió la Comisión de Educación. Y en enero de 2024 fue nombrado gerente regional de Educación de Lambayeque.

Las renuncias

Otras fuentes cercanas a Alianza para el Progreso (APP) señalaron que el último sábado el aún ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, llamó a Jerí para pedirle que acepte su renuncia al cargo. Este lunes vence el plazo para que las altas autoridades que aspiren a ser candidatos en las elecciones generales dejen sus cargos.

Precisamente, Sandoval dio a conocer el domingo las dos cartas de renuncia irrevocable que presentó. Una dirigida a la vacada expresidenta Dina Boluarte y otra a Jerí.

“Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas”, escribió en X.

El excongresista César Vásquez- afiliado a Alianza por el Progreso, al igual que Sandoval-también informó que presentó el último viernes su carta de renuncia irrevocable a Jerí. Días atrás, el saliente ministro de Salud dejó abierta la posibilidad de ser candidato al Congreso bicameral por el partido fundado por César Acuña.

“Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú”, tuiteó.

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos precisó a El Comercio que basta con sus cartas de renuncia para que Sandoval y Vásquez queden habilitados para postular en las elecciones generales del 2026.

En tanto, hasta el viernes, el nombre de Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú durante la pandemia de COVID-19, estaba sobre la mesa para suceder a Vásquez en el Minsa.

Fuentes de este Diario indicaron que APP ha acercado hojas de vida de personajes cercanos a Acuña para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No obstante, el secretario general de esa agrupación, Luis Valdez, rechazó esa información. “Eso es imposible”, dijo a El Comercio.

Valdez también negó que APP busque mantener los ministerios de Salud y Transportes. Insistió en que, en su momento, la designación de Sandoval no fue previamente consultada con el partido.

“Ni eso [las designaciones de militantes de APP] salvaría de la vacancia al presidente si lo hace inconsultamente, como lo hizo Dina Boluarte. Así de claro”, afirmó.

Debilidad inicial

Para el analista político José Carlos Requena, los factores que influyen en la demora de Jerí para la designación del gabinete son su inexperiencia política, su escaso peso político, lo limitado de su entorno y que las elegidos no estén aceptando el cargo.

A su juicio, la situación es inédita incluso para los estándares de precariedad institucional del país.

“No había visto algo así incluso en el nivel de inestabilidad y precariedad que tenemos. Creo que, en general, evidencia la debilidad y el poco peso de Jerí. Pero también influyen las condiciones en las que surge su gobierno, que son bastante precipitadas. Ni el más entusiasta promotor de la vacancia de Dina Boluarte hubiera esperado una resolución tan rápida”, comentó en diálogo con El Comercio.

Requena advirtió que el panorama podría tornarse aún más frágil si la crisis política y social se intensifica. “Vamos a ver cómo evoluciona la convulsión social, cómo termina la marcha del 15 y cómo, frente a este vacío, las fuerzas en el Parlamento que ahora lo sostienen le pueden terminar bajando el dedo. No podemos descartar que el Congreso le baje el dedo incluso antes del miércoles”, dijo.

Desde otra perspectiva, el analista político Enzo Elguera, CEO de Imasolu, considera que la demora obedece también a una compleja negociación política en curso. “Otro de los factores que puede estar demorando la conformación del gabinete es la concertación política que tiene que hacer entre las diferentes fuerzas del Parlamento que lo van a acompañar”, explicó.

Falta de transparencia

A diferencia de sus dos primeros días como presidente de la República, en los que se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y con los representantes de los gremios de transportes, Jerí redujo su agenda pública este domingo.

Hasta la publicación de este informe, recibió en Palacio a una delegación liderada por el alcalde de Pataz, Aldo Mariños, y participó en el cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno.

El presidente José Jerí recibió en Palacio al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño. Foto: Fernando Sangama

No obstante, las visitas que recibe el presidente en Palacio no estarían cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia. Este Diario comprobó, por ejemplo, que la reunión que sostuvo con el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el sábado pasado, no figura en el registro oficial de visitas del despacho presidencial.