El presidente José Jerí sostuvo una conversación vía videoconferencia con su par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, donde ambos dialogaron sobre la necesidad de retomar la relación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la Presidencia de la República informó que ambos mandatarios acordaron celebrar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en el Perú en una fecha por determinar.

“Hoy, el presidente José Jerí Oré sostuvo un diálogo vía videoconferencia con su par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, donde ambos Jefes de Estado renovaron el compromiso de retomar el nivel de excelencia de la relación bilateral que siempre ha caracterizado a ambos países”, indicó.

“Acordaron celebrar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en el Perú, para lo cual las Cancillerías coordinarán la fecha”, agregó.

Los jefes de Estado destacaron las ventajas que ofrecen los puertos peruanos para impulsar el comercio exterior boliviano hacia el Asia-Pacífico y Paz remarcó que la asociación estratégica con el Perú en este ámbito se fortalecerá con gran énfasis.

“Del mismo modo, coincidieron en redoblar los esfuerzos en la lucha conjunta contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional”, sentenció la Presidencia de la República en la red social.

Cabe indicar que el pasado 8 de noviembre el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, asistió a la toma de mandato del nuevo presidente de Bolivia en nombre del gobierno peruano y en representación de José Jerí.