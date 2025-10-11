José Jerí y su gobierno de transición: los desafíos urgentes, su gabinete y más bajo la lupa de tres analistas

Su primera prueba de fuego será la conformación del gabinete. Pierde si se rodea de gente ligada a las bancadas mayoritarias del Congreso o a los partidos que lo eligieron. Gana si busca a mejores que él y que garanticen neutralidad política. Lo central es el primer ministro, Interior, Economía y Justicia. No puede generar la percepción de que quiere tomar ministerios o algunas instituciones para su partido o entregarlas a sus socios en el Congreso. Por el contrario, tiene que tratar de “limpiar” el Ejecutivo.

Otro reto es su ubicación frente al Congreso. Si se somete como Boluarte estará adelantando su partida. Si asume como Ejecutivo y defiende sus fueros, habrá ganado mucho oxígeno.

Se vienen hitos muy fuertes: Reinfo, presupuesto, insistencia de la ley de pensiones para maestros y muchas otras más. Si baja la cabeza y hace que sus ministros acaten lo decidido por el Parlamento perderá posiciones.

Sólo tiene que enfrentar dos tareas en lo social: lucha contra la delincuencia y garantizar la neutralidad y la buena marcha de las elecciones. No puede implementar las mismas medidas que han fracasado en la lucha contra la criminalidad, como toque de queda o estados de emergencias. Si la gente no ve decisión, medidas razonablemente fuertes, y apoyo total a la policía, se lo van a reclamar. Y, una última, pero no menos importante, será reestablecer la buena relación con la prensa.