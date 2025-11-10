Este lunes y martes se desarrolla en Huánuco el IX Consejo de Estado Regional (CER), que contará con la asistencia del presidente José Jerí, y del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez.

La participación de Jerí Oré coincide con su anuncio de iniciar una gira por el país desde esa ciudad. En el evento participan ministros de Estado y los 25 gobernadores regionales del país.

Para la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la principal demanda de las regiones al Gobierno de José Jerí es la descentralización de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, a fin de transferir competencias, presupuesto y capacidades técnicas hacia los territorios.

En la jornada inaugural participaron el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas; el presidente de la ANGR, Koki Noriega Brito; y el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.

El ministro Luna Briceño reafirmó el compromiso del Estado de trabajar de manera articulada.

“Hoy nos convoca una responsabilidad muy grande, que es reafirmar el diálogo y trabajar de manera unida con los gobiernos regionales de forma efectiva por el país. Un compromiso que se expresa en tres acciones concretas: escuchar con respeto, decidir con responsabilidad y actuar con firmeza”, señaló.

Según dijo, la cultura no debe ser vista como un accesorio decorativo, ni un gasto del Estado, sino como el cimiento que sostiene la convivencia pacífica.

Asimismo, detalló que el gabinete tienen la plena disposición para trabajar articuladamente bajo tres ejes: la gestión sostenible del patrimonio cultural, la coordinación permanente entre sectores y el ejercicio pleno de los derechos culturales.

La segunda y última jornada será encabezada por Jerí Oré y Álvarez Miranda, quienes clausurarán la plenaria junto a los gobernadores regionales y ministros.

Iniciará gira en Huánuco

La participación del presidente José Jerí en el evento en Huánuco este martes 11 coincide con su anuncio de que junto a sus ministros realizará una gira por tres meses en todas las regiones del Perú.

Al liderar la ceremonia de izamiento de bandera en un centro educativo en el distrito de Comas, donde estuvo acompañado por el alcalde Ulises Villegas, militante de su partido, Somos Perú, el mandatario manifestó que la intención es “escuchar las preocupaciones y expectativas” de la población.

“Muchos peruanos de diferentes regiones nos han preguntado cuándo el presidente formalmente iba a viajar. El día de mañana vamos a estar en una actividad fuera de Lima, en Huánuco, y por tres meses vamos a iniciar una gira por todo el país”, expresó.

“En tres meses debemos recorrer todas las regiones del país, todos los ministerios y todo el Gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones. Es importante también escuchar las preocupaciones y expectativas que se tienen en cada una de las regiones, es fundamental”, agregó.