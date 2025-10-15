José Jerí ya tiene Consejo de Ministros: los entretelones de cómo se formó el gabinete Ernesto Álvarez y el rol de Somos Perú

Según conoció El Comercio, el constitucionalista fue al menos la quinta persona a la que el entorno presidencial contactó para el cargo. Antes rechazaron la propuesta el exvicepresidente Ricardo Márquez, el empresario Jesús Salazar, el exministro José Salardi y el abogado Felipe Cantuarias.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El nuevo titular de la PCM es conocido principalmente como extribuno (2007-2014) y expresidente del Tribunal Constitucional (2012-2013). Es militante del Partido Popular Cristiano (PPC), fue integrante de la “comisión consultiva” de constitucionalistas que asesoró a Dina Boluarte y, más recientemente, fue crítico de la forma en que la exmandataria fue vacada y de las recientes protestas de transportistas y de la llamada ‘Generación Z’.

Sobre estas últimas, dijo en su cuenta de X (borrada poco antes de su juramentación) que tras la vacancia de Dina Boluarte vendría “una violenta marcha subversiva”, que las protestas anuciadas para este miércoles eran “un intento subversivo para acabar la democracia” y que “los continuos paros de transportistas radicalizados tienen objetivos políticos en favor de la izquierda”.

Además, en una columna publicada este mismo martes en el diario Expreso, criticó la forma en que se dio la vacancia de Dina Boluarte, la misma que llevó a José Jerí a Palacio de Gobierno. “La demostrada incapacidad presidencial no alcanza a constituir demostrada incapacidad moral permanente (...) El principal problema sigue siendo la montonera que, de manera inconstitucional, lleva al sillón de Pizarro a cualquiera”.

Solo horas después de firmar esas líneas, arrodillado frente al ocupante del sillón de Pizarro, Ernesto Álvarez juró como presidente del Consejo de Ministros. “El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado y por el contrario, tratar de servir a mi patria”, explicó en una carta enviada al Partido Popular Cristiano (PPC) para pedir la suspensión de su militancia.

La elección de Álvarez

Fuentes de este Diario indicaron que la propuesta para que el gabinete sea liderado por Ernesto Álvarez provino de Patricia Li, presidenta de Somos Perú. Este Diario intentó contactar tanto al nuevo jefe del gabinete como a la lideresa ‘somista’, pero no hubo respuesta.

La propuesta de Patricia Li para que Ernesto Álvarez sea el jefe del gabinete, de acuerdo con las fuentes, causó discrepancias en el entorno presidencial y partidario. Sin embargo, agregaron que terminó imponiéndose por la influencia que tiene la presidenta de Somos Perú sobre el mandatario y su preponderancia en el partido.

José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú. Foto: Presidencia / Jhonel Rodriguez Robles

Según esta versión, el legislador somista Héctor Valer trató de convencer a Patricia Li para optar por otros nombres. Sin embargo, la máxima dirigente somista persistió. “Al final, ella decide”, comentó la fuente.

Coincidentemente, Héctor Valer fue el único congresista de Somos Perú que no asistió a la ceremonia de juramentación del gabinete, realizada desde las 5 p.m. de este jueves en el gran comedor de Palacio de Gobierno.

El resto de la bancada, liderada por la vocera de Ana Zegarra, sí acudió en compañía de representantes somistas como el dirigente Mario Fernández y el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza. En breves declaraciones a este Diario, el legislador Jorge Morante aseguró que la bancada no tuvo “ninguna” injerencia en la designación de ministros.

No obstante, otras fuentes manifestaron que en estos días hubo reuniones en casa de Patricia Li, en la que participaron legisladores de Somos Perú y donde se evaluaron currículums de personas para que asuman cargos. Además, estimaron que la mayor parte de los integrantes del gabinete terminaron siendo nombrados bajo la luz verde de la presidenta somista, frente a un número menor que fue por sugerencia de partidos aliados.

La conformación del gabinete y los que quedaron fuera

Por la mañana, dentro de una reunión con alcaldes limeños, José Jerí anunció que la juramentación del gabinete iba a ser en “las próximas horas”, sin precisar nombres ni horas. Por entonces, el nombre voceado era Felipe Cantuarias, abogado, exdirigente del club Sporting Cristal y presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Sin embargo, horas después, Cantuarias descartó asumir el cargo en diálogo con El Comercio. “Hablamos de posibles ministros, prioridades y expectativas. Agradecí la consideración. Entiendo están evaluando otros candidatos y deben tomar una decisión este martes. Pero no seré yo”, comentó. El abogado no dio más detalles respecto a qué truncó la posibilidad.

Hacia el mediodía, el nombre de Ernesto Álvarez cobró fuerza y su decisión de asumir el cargo quedó prácticamente confirmada cuando envió una carta a la dirigencia del PPC para pedir licencia a su militancia, ya que había aceptado una propuesta para asumir “un rol protagónico en el gobierno provisional”.

En paralelo, a partir también del mediodía, los futuros ministros comenzaron a llegar a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí, según se consignó en los registros oficiales.

El abogad Wilber Medina, quien estuvo por ser nombrado ministro de Justicia, aseguró que sí aceptó la propuesta del presidente para ser su asesor. Foto: Wilber Medina.

Uno de los últimos en llegar fue Wilber Medina, conocido como exabogado de Alan García, excandidato del Apra al Congreso y actual defensor de la Municipalidad de Lima, del precandidato presidencial Philip Butters y de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Los registros demuestran que estuvo allí entre la 1 y las 6 p.m., cuando acabó la ceremonia.

Según fuentes de este Diario, su designación como ministro de Justicia ya estaba prácticamente definida e incluso la resolución con su nombre ya estaba impresa; pero el entorno presidencial terminó optando por Walter Martínez, quien hasta este martes fue director de Defensa Pública del mismo sector. Se trata de un funcionario de carrera en el Minjus y el sistema de justicia, que además fue militante del Partido Aprista en el 2008-2009.

En diálogo con El Comercio, Wilber Medina dijo que fue contactado directamente por José Jerí el último domingo y confirmó que le ofrecieron el cargo. Sin embargo, indicó que no pudo aceptar porque requería más tiempo para “solucionar algunos temas familiares”, pero que sí aceptó su oferta para desempeñarse como asesor en temas jurídicos. “Entendió mis razones y me pidió que lo apoye como asesor presidencial”, dijo.

Durante la jornada también se barajó el nombre de la politóloga Alexandra Ames, actual directora de Pronabec y excandidata al Congreso por Somos Perú, para el Minedu. Sin embargo, el cargo finalmente fue para Jorge Figueroa Guzmán, quien fue asesor del saliente ministro Morgan Quero durante toda su gestión.

Sandra Gutiérrez, ministra de la Mujer, junto a Josér Jerí. Ambos son militantes y dirigentes de Somos Perú, cercanos a la presidenta del partido, Patricia Li. Foto: Presidencia / Ricardo Cuba

Vínculos partidarios en el gabinete

De los integrantes del gabinete, quien tiene un vínculo partidario más marcado es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cubas. Es militante y secretaria Nacional de Organización de Somos Perú. Fue regidora de Surquillo durante cinco períodos consecutivos (2002-2018) con múltiples partidos, hasta llegar a la agrupación liderada por Patricia Li, quien hoy la llama su “guerrera somista”.

A partir de su vínculo con el partido, también trabajó en el Congreso en distintos puestos. Durante la gestión de José Jerí en la Mesa Directiva, como reportó El Comercio el último lunes, fue una de las 22 personas vinculadas a Somos Perú que accedieron a cargos. En su caso, fue como jefa del Centro de Modalidades Formativas, puesto al que renunció este martes.

Educadora de profesión con una maestría en Administración obtenida este año, no registra mayor experiencia ligada al sector que ahora dirige.

Además de Ernesto Álvarez, otro militante del PPC que pidió licencia para sumarse al gabinete es Óscar Fernández, flamante ministro de Trabajo y exjefe del Instituto Peruano del Deporte. Previamente, militó en Renovación Popular (2021-2023). Además, Alfredo Luna, nuevo titular de Cultura y antes viceministro de Interculturalidad, está afiliado a Avanza País.

La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslye Shica, fue militante de APP entre 2019 y 2020. En ese período, postuló sin éxito al Congreso complementario elegido en el 2020. Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, también estuvo afiliado, entre el 2017 y 2018, al partido liderado por César Acuña.

Leslie Shica Seguil es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: Presidencia) / JAIRO DIAZ

Otras fuentes señalaron que la designación como ministra de Economía de Denisse Miralles, quien venía desempeñándose como directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, fue una recomendación de APP. Sin embargo, en comunicación con este Diario, el secretario general de la agrupación, Luis Valdez, lo negó.

A la ceremonia de juramentación realizada en Palacio de Gobierno asistieron autoridades como la presidenta del TC, Luz Pacheco, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Ambos estuvieron sentados en la primera fila, donde también estuvieron Ana Zegarra y el resto de legisladores de Somos Perú.

La integrante de la bancada somista, de acuerdo con fuentes de este Diario, se ha convertido en otras de las personas de mayor confianza de José Jerí como presidente. Ello se refleja en sus visitas registradas al Despacho Presidencial: una el último viernes y dos más el último lunes; además de su presencia en las actividades que ha realizado el mandatario.

Culminada la juramentación, el personal del Despacho Presidencial ordenó a la prensa retirarse. En el lugar se quedaron el presidente, los ministros y los invitados a la ceremonia. En las horas siguientes, los ministros se fueron retirando, por ahora, sin dar declaraciones a la prensa.