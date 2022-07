Sin embargo, explicaron los abogados, el ministro tiene la prerrogativa del antejuicio y debido a ello el Congreso deberá autorizar que se levante su inmunidad cuando se formalice la investigación.

Carrión y Chang indicaron, además, que el Código Penal castiga al funcionario público que “usa o permite que otros usen un bien del Estado para una finalidad distinta para la que estaba previamente destinado”.

“El Código Penal (artículo 388) refiere que haya permitido que sus hijas usen el avión para su traslado a Huánuco. Mas aún cuando el uso de ellos estaba destinado a una finalidad distinta a la función pública del ministro de Defensa”, expresó Carrión.

Para Carrión, el hecho de que una de las hijas tenga 31 años hace que “se caiga el argumento de que tenía la obligación de llevarlas por el cuidado que le tocaba”.

En tanto, Chang señaló que el delito de peculado significa “un hurto a los bienes del Estado” y el de uso es cuando el funcionario público “se lleva un bien del Estado para usarlo por un tiempo determinado” o permite que un tercero lo haga.

La abogada añadió que -además de los 2 a 4 años de condena y la inhabilitación pública (que dependerá de lo que decida el juez) - los funcionarios también pueden ser sancionados con días multa.

“La fiscalía puede investigar todo lo que sea necesario antes de la formalización de investigación preparatoria, para ello ya debe pedir al Congreso que se levante la inmunidad al ministro”, indicó Chang.

Además… ¿Qué dice la Constitución sobre los funcionarios protegidos con el antejuicio? Artículo 99 Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Artículo 100 Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El vocal supremo abre la instrucción correspondiente. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

El ministro de Defensa, José Gavida, admitió que sus hijas viajaron en avión de la Marina de Guerra y aseguró que se pondrá a disposición de cualquier diligencia que establezca la Fiscalía de la Nación, tras la apertura de una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de peculado de uso.

Gavidia señaló que, si cometió “alguna falta o delito”, lo “asumirá con valentía”. En declaraciones a la prensa, indicó que lo que más le “duele” es ver sufrir a sus hijas, quienes se sienten “responsables” por la situación por la que está atravesando.

“Ese es el precio que tenemos que pagar por servir a nuestra patria [...] Una de las cosas que más me duele es lo que sienten mi hijas, ustedes hijitas no se sientan mal”, expresó Gavidia.

“Acabo de estar con los fiscales, iré a dónde me citen [...] Estoy llano a recibir todas las responsabilidades que se tipifiquen. Si realmente he cometido una falta o un delito asumiré mis responsabilidades. No es justo para trabajar llevar el dolor a la familia”, agregó.

En otro momento, Gavidia señaló que era la primera vez que llevaba a sus hijas a una actividad oficial. “No fue un viaje de placer como se quiere dar a entender”. El ministro también cuestionó al reportero que realizó el reportaje.

Minutos antes, había hablado con Exitosa, en dicho medio de comunicación respondió que “está a disposición del presidente” al ser consultado sobre su posible renuncia.

Declaraciones de Gavidia José Gavidia aseguró que aceptará el resultado de las investigaciones fiscales. (Exitosa)

El domingo, “Punto Final” reveló que Gavidia utilizó un avión de la Marina de Guerra para viajar con sus hijas de 11, 15 y 31 años a Huánuco durante tres días. El viaje se realizó del 13 al 15 de marzo pasado. Según la agenda del ministro, debía cumplir con una actividad oficial en Huánuco el 14 de marzo.

Debido a ello, el área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito del Ministerio Público acudió la tarde del lunes al Ministerio de Defensa (Mindef) para efectuar diligencias en el marco de la investigación preliminar que se abrió contra el titular de esta cartera.

Además, la Comisión de Fiscalización del Congreso, citará para este viernes 15 de julio a Gavidia para que expliqué por qué sus hijas hicieron uso de una nave del Estado para viajar a Huánuco.

Dato Con Gavidia ya son seis los actuales ministros que registran investigaciones fiscales en trámite. En el caso de los otros cinco, la información provino de sus propias declaraciones juradas de nombramiento, como reportó este Diario en mayo.

Se trata de los ministros Geiner Alvarado (Vivienda), Roberto Sánchez (Mincetur), Rosendo Serna (Educación), Dina Boluarte (Midis) y Diana Miloslavich (MIMP).