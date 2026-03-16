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El presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de presentación, en Palacio de Gobierno, de ambulancias urbanas que serán distribuidas en diversas regiones del país. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de presentación, en Palacio de Gobierno, de ambulancias urbanas que serán distribuidas en diversas regiones del país. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que a los integrantes de su Gabinete Ministerial “se les conocerá por los resultados”. Esto a dos días de la presentación ante el Congreso del equipo liderado por Denisse Miralles para solicitar el voto de confianza.

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