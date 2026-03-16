El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que a los integrantes de su Gabinete Ministerial “se les conocerá por los resultados”. Esto a dos días de la presentación ante el Congreso del equipo liderado por Denisse Miralles para solicitar el voto de confianza.

En Palacio de Gobierno, durante la ceremonia de presentación de ambulancias urbanas que serán distribuidas en diversas regiones del país, el mandatario dijo que sus ministros son “profesionales y técnicos de calidad”.

“ Este es el mensaje que damos hoy. El Gobierno que presido tiene un equipo de ministros básicamente todos ellos profesionales y técnicos de calidad. Estamos apenas a 20 días de gobierno, pero he dicho que a los hombres de este gabinete se les conocerá por los resultados, nada más” , expresó.

La ceremonia de entrega de ambulancias contó con participación del ministro de Salud, Carlos Velasco, y representantes de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

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El primer lote irá a regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y San Martín, merced a un convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Unops.

Como se recuerda, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, acudirá al Congreso este miércoles 18 de marzo, a fin de solicitar el voto de confianza de la representación nacional.

Sobre el tema, la primera ministra adelantó que su exposición no será “tan larga”, pero sí concreta con los resultados obtenidos en las pocas semanas que tiene en el cargo, además de las metas que se han planteado para los próximo cuatro meses.