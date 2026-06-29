El presidente José María Balcázar afronta un juicio oral por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar afronta un juicio oral por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Odar Jimmy Cornejo Custodio, quien se presentó como abogado del mandatario José María Balcázar en un juicio oral, también había sido contratado para brindar asesorías en el Despacho Presidencial, según reveló “Cuarto Poder”.

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