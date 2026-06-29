Odar Jimmy Cornejo Custodio, quien se presentó como abogado del mandatario José María Balcázar en un juicio oral, también había sido contratado para brindar asesorías en el Despacho Presidencial, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, Cornejo Custodio obtuvo una orden de servicio directa por S/30.000 para brindar asesoría especializada en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial por un periodo de 90 días.

Dicha contratación se inició un mes después de que el mandatario asumiera el cargo, en marzo pasado. Pese a ello, continuó ejerciendo la defensa particular de Balcázar Zelada en sus procesos privados.

Así, el pasado 16 de junio se presentó ante los tribunales en el inicio del juicio oral que afronta el jefe de Estado por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, cuando era decano.

Hasta antes de ser contratado, Cornejo Custodio nunca había trabajado para el Estado y su nombre no figuraba en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El 18 de marzo lo hizo y ocho días después llegó la orden de servicios.

Los nexos entre Balcázar y Odar Jimmy Cornejo Custodio se remontan a cuando el mandatario era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. El abogado ocupó en ese entonces el cargo de gerente general de dicha institución.

Cuando el actual presidente fue elegido congresista en el año 2021, nombró de inmediato a su abogado como asesor II de su despacho con un sueldo de hasta S/8.000. Su contrato fue renovado durante los años 2022, 2024 y 2025.

Se defiende

Odar Jimmy Cornejo Custodio se pronunció sobre el caso y consideró que no hay nada irregular en su contratación, toda vez que la norma vigente no le impide defender al mandatario, a un ministro o un congresista.

“No hay incompatibilidad entre mi orden de servicio y el derecho de defensa que pueda tener el presidente. En ninguna de las cláusulas me prohíbe litigar ni con ‘x’ personas. Puedo litigar para un ministro, para un congresista, para el presidente de la república”, manifestó.

“Considero que no hay nada irregular, no hay nada ilegal ni irregular”, agregó el letrado, quien ha asesorado a José María Balcázar en otros procesos penales, como acreditan documentos donde figura como “defensor particular”.

Además, Diego Cornejo Cachay, de 24 años y sobrino de Cornejo Custodio, fue designado oficialmente como subprefecto de Chiclayo el pasado 12 de mayo, pese a que solo un año obtuvo el título en derecho.

El nombramiento ha generado cuestionamientos debido a la falta de experiencia de Cornejo Cachay para ocupar un puesto encargado de gestionar conflictos sociales y garantizar el orden interno. El sobrino no quiso declarar sobre el tema.

Advierten irregularidades y delitos

Al respecto, José Antonio Trelles, especialista en contrataciones del Estado, advirtió que este hecho tendría como fin ocultar su verdadero objetivo: la asesoría legal directa al mandatario y el pago a través de una orden de servicio.

“Podríamos hablar de un caso de colusión si es que entendemos que ha habido un favorecimiento directo en la contratación, es decir, que se ponen de acuerdo el funcionario y el particular para la contratación”, aseveró.

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En tanto, Cecilia Ruiz, otra abogada experta en la materia, afirmó que esta situación es irregular porque hay un “conflicto de interés real”.

“En ambos casos lo que se evita es el concurso de realmente (medir) las capacidades con otros profesionales que puedan realmente concursar y acceder a estas funciones públicas de una manera competitiva”, subrayó.

Cabe indicar que el Despacho Presidencial no respondió a las acusaciones. La orden del servicio al abogado de José María Balcázar ya concluyó.