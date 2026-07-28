El saliente mandatario José María Balcázar anunció que acudirá al Congreso de la República para entregar la banda presidencial, en el marco de la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031.

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“Estoy yendo ya, primero voy a despedirme de mis ministros, luego, cumpliendo con este encargo del Congreso de hacer elecciones limpias, transparentes y hacer la transferencia como corresponde”, expresó a los periodistas.

“Bueno, los hechos están hablando por sí solos, la cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses y sobre todo devolver la pacificación y la entrega del mando, como corresponde, a los peruanos. Que no haya más altibajos en el futuro en la transmisión del mando”, agregó.

El jefe de Estado le deseó éxitos a Keiko Fujimori en su gestión e insistió en que la próxima transmisión de mando presidencial, dentro de cinco años, se haga también “de manera pacífica y ordenada”.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de manera pacífica y ordenada. Así tienen que aprender los peruanos a vivir en democracia, pero una democracia inclusiva, con reconciliación, pero con reconciliación haciendo justicia”, acotó.

Balcázar Zelada participó en la Misa y Te Deum en su última actividad oficial en la Catedral de Lima, en el marco de las conmemoraciones por el 205 aniversario patrio.

El mandatario salió de Palacio de Gobierno aproximadamente a las 8:00 a.m. acompañado de todos los integrantes de su Gabinete Ministerial, liderados por el primer ministro Luis Arroyo.

Balcázar Zelada recibió los honores del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto", la unidad militar de honor que escolta al presidente de la República y resguarda el Palacio de Gobierno.

Cabe indicar que Keiko Fujimori asumirá el poder en una ceremonia oficial en el Congreso y ofrecerá su primer mensaje a la Nación este martes 28 de julio.

Se espera que la mandataria priorice temas como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del Fenómeno El Niño (FEN).