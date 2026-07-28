El mandatario saliente José María Balcázar se dirigió al Congreso para entregar la banda presidencial. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El mandatario saliente José María Balcázar se dirigió al Congreso para entregar la banda presidencial. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El saliente mandatario José María Balcázar anunció que acudirá al Congreso de la República para entregar la banda presidencial, en el marco de la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031.

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