La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial por los viajes realizados por el mandatario José María Balcázar dentro del país en poco más de cuatro meses de gestión.

A través de un oficio enviado al secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio, la entidad comunicó el inicio del servicio relacionado de recopilación de información.

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Para ello, designó un equipo de recopilación, conformado por dos profesionales de la Contraloría, y agradeció que se brinden las facilidades del caso “para el logro de los objetivos previstos”.

Comunicado de la Contraloría.

Según reveló “Cuarto Poder”, en solo cuatro meses de gestión los viajes del mandatario José María Balcázar dentro del territorio nacional le han costado al Despacho Presidencial y al Ejecutivo más de un millón de soles.

Según el dominical, el costo total asciende a S/1 millón 124 mil, monto al que hay que sumar el combustible de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y toda la logística en el Grupo Aéreo Nro. 8.

De los 19 vuelos que registra, once los hizo a su región natal, Lambayeque. Apenas diez días después de asumir el cargo, el 28 de febrero, realizó un viaje a Chiclayo en un Boeing 737-500 con 28 pasajeros a bordo, que significó un gasto de S/46 mil 801 en viáticos para el Despacho Presidencial y S/30 mil 704 para los ministros acompañantes.

Dos semanas después, se solicitó un avión para dirigirse a Chiclayo y dos helicópteros para un viaje a Jaén, por lo que se tuvo que desembolsar unos S/150 mil por el uso de los primeros. Los gastos en viáticos alcanzaron los S/92 mil.

En el mes de abril, la agenda del mandatario se concentró exclusivamente en Lambayeque, registrándose cuatro viajes que costaron S/166 mil 345 al Despacho Presidencial.

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Los propios documentos de los vuelos presidenciales muestran que cada viaje demandó en promedio alrededor de 11 mil litros de combustible. Traducido en dinero, representa un gasto aproximado a S/ 224 mil 638 en este rubro.