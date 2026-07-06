El presidente José María Balcázar realizó constantes viajes dentro del país que le costaron al erario nacional más de un millón de soles. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar realizó constantes viajes dentro del país que le costaron al erario nacional más de un millón de soles. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial por los viajes realizados por el mandatario José María Balcázar dentro del país en poco más de cuatro meses de gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.