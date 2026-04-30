El presidente José María Balcázar (Perú Libre) sostuvo el último martes afirmaciones antisemitas al atribuir a la población judía una responsabilidad parcial en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo durante su discurso en la ceremonia por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

En su intervención, se refirió al filósofo español Antonio Escohotado y a su obra “Los enemigos del comercio”. En ese contexto, señaló que los judíos habrían contribuido a empujar a Alemania hacia la guerra en 1939.

“[...] Escohotado, un filósofo, un académico de primer nivel, es un monumento para la historia del comercio: de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania. Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos; en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”, aseguró.

Las embajadas de Israel y Alemania en Lima calificaron el discurso como “absurdo” e “históricamente insostenible” y, mediante un pronunciamiento conjunto, expresaron su expectativa de que el mandatario se rectifique.

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, señalaron.

Además recordaron que la ideología nazi “racista y antisemita” condujo al asesinato de seis millones de judíos durante el Holocausto.

“El Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia. [...] Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones”, añadieron.

El pronunciamiento fue suscrito por el embajador de Israel en Lima, Eran Yuvan, y por el encargado de negocios de la embajada alemana, David Schmidt.

Condena local

En tanto, la Asociación Judía del Perú señaló en un comunicado que recibió “con estupor” las palabras del presidente. Cuestionó que reproduzca “trasnochadas teorías antisemitas” que responsabilizan a los judíos de la guerra.

“Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto. Repudiamos estas lamentables expresiones y esperamos una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos”, señaló la institución.

El excanciller Francisco Tudela consideró que el presidente debería ofrecer disculpas por sus comentarios, que calificó como “enormemente desatinados”.

“Está haciendo revisionismo histórico y eso es muy grave. El presidente debería disculparse. Es enormemente desatinado e incorrecto”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Tudela señaló que no es un caso aislado. Recordó que el ex primer ministro Aníbal Torres elogió en el 2022 al líder nazi Adolfo Hitler durante una sesión descentralizada del Consejo de Ministros.

“Evidentemente, dentro de la izquierda nacionalista hay una tendencia de revisionismo histórico”, señaló.

Para Tudela, las declaraciones del jefe del Estado reflejan “una corriente de opinión que no es visible en la sociedad peruana, pero que es enormemente peligrosa”.

El internacionalista Francisco Belaunde señaló que las expresiones del mandatario confirman que no debió ocupar el cargo.

“Retoma una teoría antisemita, que es lo más preocupante. Nunca debió haber sido elegido presidente, como ya lo demostró con el tema de la compra de los aviones F-16. Esperemos que no lo inviten más a eventos como este, que otros gremios ya no lo inviten, que se quede callado”, afirmó a El Comercio.

Belaunde consideró que la cancillería debería evaluar una respuesta institucional y que Balcázar tendría que ofrecer disculpas para contener el impacto del episodio.

Además, coincidió con Tudela en que dentro de algunos sectores políticos existen prejuicios hacia la comunidad judía.

“Hay un antisemitismo latente”, advirtió, en referencia a facciones de la izquierda en las que ubicó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es cercano al presidente.

Palacio se pronuncia

Horas después, el despacho presidencial señaló que Balcázar “lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”.

Mediante un comunicado, aseguró que el mandatario rechaza el genocidio cometido contra el pueblo judío y condena el antisemitismo. No obstante, no ofrece disculpas explícitas.