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Resumen

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El presidente José María Balcázar (Perú Libre) sostuvo el último martes afirmaciones antisemitas al atribuir a la población judía una responsabilidad parcial en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo durante su discurso en la ceremonia por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

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