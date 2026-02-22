Denuncian que José María Balcázar publicó la tesis de su hijo como si fuese suya para postular a juez supremo

El presidente José María Balcázar publicó la tesis de grado de su hijo como si fuese suya para postular a una plaza de juez supremo en un concurso a cargo del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el 2005, reveló “Panorama”.

Según el dominical, en el año 2004, José Balcázar Quiroz, hijo del actual mandatario, presentó ante la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) una tesis de 114 páginas para titularse como abogado.

El documento se tituló: “Contribución a la teoría de las medidas autosatisfactivas desde el punto de vista y noción del ilícito. Fundamentos primeros para la justificación de la autonomía del proceso autosatisfactivo con respeto al proceso de conocimiento”.

En tanto, Balcázar Zelada era un cuestionado vocal supremo provisional que postulaba por una plaza para juez supremo titular. Conocedor de que la publicación de libros elevaría su puntaje, en el 2025 -en sospechoso tiempo récord- publicó tres libros.

El primero fue publicado en mayo de ese año. El libro en cuestión fue emitido por la Editorial Rodhas y se tituló “Medidas autosatisfactivas”. Tenía 263 páginas. Se imprimieron 500 ejemplares y eso le valió para colocar formalmente su autoría en el concurso para ser juez supremo.

Sin embargo, el plagio es tan evidente que hasta los pie de página, la bibliografía y el índice fue copiado de la tesis de su propio hijo, casi en su totalidad. Incluso José María Balcázar le dedicó a su hijo el libro.

Cabe indicar que “Panorama” ha solicitado una respuesta al actual presidente de la república. Sin embargo, no hubo respuesta hasta la emisión del reportaje.

Al respecto, el exjuez supremo Iván Sequeiros afirmó que cualquier abogado sabe que plagiar un libro constituye un delito.