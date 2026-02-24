La Secretaría General del Despacho Presidencial designó a Kevin Guerra Olórtegui como nuevo asesor de su gabinete de asesores, bajo el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

Mediante la Resolución Nº 000017-2026-DP/SGDP, se oficializó el nombramiento de Guerra Olórtegui, dado que el puesto se encontraba vacante.

Kevin Guerra Olortegui es economista y ejerció como asesor principal del congresista Américo Gonza (Perú Libre).

La resolución, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de José Luis Torrico, secretario general del Despacho Presidencial.

Designación de Kevin Guerra Olórtegui.

Torrico Huerta es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en derecho administrativo, laboral y previsional.

En el sector público, se desempeñó como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa entre diciembre de 2020 y junio de 2024. Previamente, ocupó el mismo cargo entre abril de 2018 y diciembre de 2019.

Fue jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acumulando experiencia en la conducción de equipos legales y en la emisión de opinión jurídica en asuntos de gestión pública.

