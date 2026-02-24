Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se designó a nuevo asesor del gabinete de asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Secretaría General del Despacho Presidencial designó a Kevin Guerra Olórtegui como nuevo asesor de su gabinete de asesores, bajo el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

