El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que “este Gobierno de transición tiene como prioridad garantizar la gobernabilidad y la estabilidad institucional”, tras la juramentación del nuevo Consejo de Ministros realizada este martes en Palacio de Gobierno.
A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República del Perú, el mandatario sostuvo que la gestión también tendrá como eje la conducción transparente del proceso electoral.
🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/DJkFBSYBuB— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026
El nuevo gabinete es encabezado por Denisse Miralles, quien juró al cargo este martes 24 de febrero en una ceremonia desarrollada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno y liderada por el jefe del Estado.
Según el pronunciamiento oficial, el Consejo de Ministros ha sido conformado bajo criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático. Asimismo, se precisó que se ha optado por combinar renovación y experiencia, manteniendo la continuidad en carteras estratégicas.
“El país requiere firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad que el Perú necesita”, señala el comunicado difundido por la Presidencia.
El Ejecutivo subrayó que la conformación del gabinete busca asegurar resultados inmediatos y evitar cualquier escenario de desestabilización en el actual contexto político.
