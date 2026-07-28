El mandatario saliente José María Balcázar aseguró que existen “buenos auspicios” para la presidenta electa Keiko Fujimori, a quien le pidió “incluir” a todos los peruanos y haya una reconciliación, “pero con justicia”.

En breves declaraciones a los periodistas en los exteriores del Congreso, dijo que le está entregando a Fujimori Higuchi una “economía sana” y un país “en azul”, descartando cualquier acto de corrupción en su gestión.

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“Creo que de aquí en adelante tiene que haber esa forma democrática de entregar la banda presidencial, para que no haya más interrupciones como hemos padecido. Hay buenos auspicios para la nueva presidenta, para que incluya a todos los peruanos y haya una reconciliación, pero con justicia, como lo acaba de decir el cardenal (Carlos) Castillo”, expresó.

“Le estamos entregando un país con economía sana, en azul, no hay ningún vicio de corrupción en el Gobierno y eso debe ser un ejemplo para los nuevos gobernantes”, agregó Balcázar Zelada.

Consultado sobre el rechazo al indulto a favor del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), el jefe de Estado aseguró que esa decisión “estaba fuera del mandato constitucional” que se le otorgó y que todo queda en manos del nuevo Gobierno.

“Eso estaba fuera del mandato constitucional que nos han otorgado, de tal manera que creo que un gobierno democrático, elegido como corresponde, le tocará evaluar todos y cada uno de los casos políticos que se están diciendo y juzgado”, subrayó.

“Hay que esperar que este nuevo gobierno entre a funciones y allí veremos qué es lo que pasa en adelante”, sentenció antes de retirarse del Parlamento, a donde acudió para entregar la banda presidencial.