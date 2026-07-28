El mandatario saliente José María Balcázar entregó la banda presidencial en el Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El mandatario saliente José María Balcázar entregó la banda presidencial en el Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El mandatario saliente José María Balcázar aseguró que existen “buenos auspicios” para la presidenta electa Keiko Fujimori, a quien le pidió “incluir” a todos los peruanos y haya una reconciliación, “pero con justicia”.

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