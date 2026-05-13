El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que las últimas elecciones generales han demostrado que los jóvenes del Perú “ya no quieren políticos improvisados”, sino caras nuevas y si se trata de gente preparada, “mucho mejor”.

Desde Iquitos, donde participó en la colocación del punto de inicio del proyecto de creación de electrificación rural que beneficiará a 75 localidades, cuestionó que se tenga que esperar cinco años para remover a congresistas o presidentes.

“A esa juventud del futuro que nos va a suceder les decimos desde aquí que tengan esperanza, van a cambiar los tiempos rápidamente. Las últimas elecciones que hemos tenido es un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú, ya no quieren políticos improvisados como hemos sido nosotros. Quiere gente nueva, caras nuevas que entre al país, y si son preparados, mucho mejor”, expresó.

“No es posible que la democracia llegue a Iquitos como a todo el Perú cada cinco años en una votación y te olvidas, y los que salieron elegidos no los podemos remover. ¿Qué es eso? Si nos toca la mala suerte un alcalde, un gobernador de cualquier parte, o un congresista o un presidente que no tiene ni siquiera el sentido de gobernar, no lo podemos cambiar porque la Constitución no lo permite. Tenemos que esperar cinco años más, ¿qué democracia es esa?”, agregó.

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Balcázar Zelada también remarcó que la intención de su gobierno es establecer un “diálogo permanente” en la ciudadanía y dijo que hasta el momento no ha habido un presidente que tenga una visión de gobierno a futuro.

“La nueva juventud ya nos ha puesto en aviso con sus marchas en Lima y en todo el Perú que quiere un cambio urgente. No hemos tenido hasta hoy un presidente que tenga una visión de gobierno a futuro, todos son peleas menudas, odios encontrados, yo no quiero eso, quiero el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas”, subrayó.

Finalmente, tras enfatizar que el objetivo de su gestión es ejecutar programas de electrificación rural en todos los rincones del país, José María Balcázar afirmó que seguirá trabajando “hasta el 31 de julio”.

“El dinero para la electrificación rural está garantizado, así que hermanos de Iquitos tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando hasta el 31 de julio, en que debemos entregar la posta, electrificando todos los rincones del país”, acotó.

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“Tenemos técnicos en el gabinete que cuando hablan, hablan con propiedad (…) Estos programas de electrificación es una de las banderas de nuestro gobierno, porque donde hay luz, hay prosperidad, donde hay luz, hay desarrollo”, sentenció.