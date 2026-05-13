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El presidente José María Balcázar participó en la colocación del punto de inicio del proyecto de creación de electrificación rural que beneficiará a 75 localidades en Iquitos. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar participó en la colocación del punto de inicio del proyecto de creación de electrificación rural que beneficiará a 75 localidades en Iquitos. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que las últimas elecciones generales han demostrado que los jóvenes del Perú “ya no quieren políticos improvisados”, sino caras nuevas y si se trata de gente preparada, “mucho mejor”.

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