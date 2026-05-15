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El mandatario José María Balcázar estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo. (Foto: Presidencia)
El mandatario José María Balcázar estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar promulgó este viernes 15 de mayo la autógrafa de ley que sanciona a las entidades que no cedan sus locales para la instalación de mesas de sufragio en las elecciones.

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