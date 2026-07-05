De los 19 viajes que registra en su gestión, José María Balcázar hizo 11 a su región natal, Lambayeque. (Foto: Presidencia)
De los 19 viajes que registra en su gestión, José María Balcázar hizo 11 a su región natal, Lambayeque. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

En solo cuatro meses de gestión los viajes del mandatario José María Balcázar dentro del territorio nacional le han costado al Despacho Presidencial y al Ejecutivo más de un millón de soles, según reveló “Cuarto Poder”.

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