En solo cuatro meses de gestión los viajes del mandatario José María Balcázar dentro del territorio nacional le han costado al Despacho Presidencial y al Ejecutivo más de un millón de soles, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el costo total asciende a S/1 millón 124 mil, monto al que hay que sumar el combustible de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y toda la logística que se activa en el Grupo Aéreo Nro. 8.

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Balcázar Zelada no solo utiliza una aeronave militar, sino también vuelos comerciales. En otras ocasiones recurre al avión presidencial, a aeronaves del Ejército o un modelo C-27J de la FAP. De los 19 vuelos que registra, once los hizo a su región natal, Lambayeque.

Cada vez que necesita trasladarse dentro de su región, se ordena el traslado de un helicóptero que es llevado hasta la zona desde el Vraem o Piura, aeronave que debe sobrevolar tres horas de ida y otras tanto de regreso para atender dicha necesidad.

Apenas diez días después de asumir el cargo, el 28 de febrero, realizó un viaje a Chiclayo en un Boeing 737-500 con 28 pasajeros a bordo. Dicha visita de un solo día significó un gasto de S/46 mil 801 en viáticos para el Despacho Presidencial y S/30 mil 704 para los ministros acompañantes, sumando un total de S/77 mil.

Dos semanas después, el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, solicitó un avión para dirigirse a Chiclayo y dos helicópteros para un viaje a Jaén, por lo que se tuvo que desembolsar unos S/150 mil por el uso de los helicópteros.

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Este monto no toma en cuenta el sobrevuelo de Chiclayo a Jaén y tampoco incluye los gastos en viáticos, que en aquella oportunidad alcanzaron los S/92 mil en viáticos.

Más gastos

En el mes de abril, la agenda del mandatario se concentró exclusivamente en Lambayeque, registrándose cuatro viajes que costaron S/166 mil 345 al Despacho Presidencial.

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Estos traslados coincidieron con los feriados de semana santa (del 2 al 6 de abril), el día de la primera vuelta de las elecciones generales (12 de abril) y fines de semana para recorrer la zona de Olmos.

Dichos viajes incluyeron el jueves 30 de abril, donde no se registró ninguna actividad oficial en la agenda del mandatario, pese a que movilizó a toda la comitiva presidencial y a su cerco de seguridad.

José María Balcázar utilizó 9 veces el avión presidencial. En otras ocasiones usó el C-27J de la FAP. Su destino recurrente era Chiclayo. Fuentes del sector aeronáutico señalaron que estas aeronaves consumen miles de litros de combustible en cada operación.

Los propios documentos de los vuelos presidenciales muestran que cada viaje demandó en promedio alrededor de 11 mil litros de combustible. Traducido en dinero, representa un gasto aproximado a S/ 224 mil 638 en este rubro.