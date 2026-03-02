El mandatario José María Balcázar sostuvo una nueva reunión este lunes 2 de marzo con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno, informó la Presidencia de la República.

En su cuenta institucional en “X” señaló que en la misma “se reafirmó la voluntad de seguir estrechando la asociación estratégica entre ambos países, con especial énfasis en materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas”.

Detalló que en la cita también se conversó sobre la importancia de que el proceso electoral del 2026 en el exterior se realice de manera “segura y ordenada”, en especial en Estados Unidos, donde se encuentra la mayor comunidad de connacionales votantes.

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión con el embajador de EE.UU. Bernie Navarro, ocasión en la que se reafirmó la voluntad de seguir estrechando la asociación estratégica entre ambos países, con especial énfasis en materia de seguridad, defensa y… pic.twitter.com/kdTTPJCJCK — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 2, 2026

Se trata de la segunda reunión entre Balcázar Zelada y Navarro. Ambos ya habían sostenido un encuentro en la sede del Poder Ejecutivo el pasado 20 de febrero.

“Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región”, señaló la Presidencia de la República aquella vez.

El gobierno de Estados Unidos había expresado su apoyo al Perú tras la elección de José María Balcázar como presidente, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs).

En el post, que fue publicado en la cuenta en “X” de la institución, se destaca que Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en “prioridades compartidas”.