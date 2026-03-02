Resumen

El presidente José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El mandatario José María Balcázar sostuvo una nueva reunión este lunes 2 de marzo con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno, informó la Presidencia de la República.

