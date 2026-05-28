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El presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

Al cumplir 100 días en el cargo, el presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que si estuviera en sus manos, otorgaría amnistía “a todos los políticos que tienen algún tipo de investigación” en el Ministerio Público.

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