Al cumplir 100 días en el cargo, el presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que si estuviera en sus manos, otorgaría amnistía “a todos los políticos que tienen algún tipo de investigación” en el Ministerio Público.

Durante la ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva, llevada a cabo en Palacio de Gobierno, el mandatario insistió en que los peruanos no deben pelear, sino “unirnos”.

“Estamos en magnífico momento como pensar los peruanos que no debemos pelearnos, debemos unirnos. Si por mí fuera, yo daría amnistía a todos los políticos que tienen algún tipo de investigación, porque este país no puede permanecer peleándose permanentemente”, expresó.

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó hoy que “sí por mí fuera yo daría amnistía a todos los políticos que tienen que ver con algún tipo de investigación”. El ex juez cumple hoy 100 días en el poder. @Politica_ECpe pic.twitter.com/rHpN4RCUcI — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) May 28, 2026

Balcázar Zelada puso como ejemplo de consenso a los países de Europa, de quienes dijo “están adelantados porque saben consensuar, no se pelean por pelear, apuntalan al progreso”.

“Se han levantado de la Segunda Guerra Mundial, estaban en el suelo. ¿No es un ejemplo acaso? Encima le echaron la culpa de que Alemania había sido culpable de la Primera Guerra Mundial. Leyendas negras encima”, manifestó.

“Creo que en el Perú podemos construir. El Papa acaba de sacar una encíclica, los invito a que lo lean, son 115 páginas, nada más. Hay que leerlo, una invocación extraordinaria por la paz”, añadió el jefe de Estado.

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Cabe indicar que José María Balcázar entregó condecoraciones a dirigentes de diferentes sindicatos del sector público y sostuvo que ellos “sacrifican más allá de su tiempo personal para seguir bregando por los derechos sindicales”.