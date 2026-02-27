Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gabinete Ministerial que el presidente José María Balcázar presentó el último martes, tras varias horas de incertidumbre, está marcado por una señal de alerta: siete de sus miembros consignaron en sus declaraciones juradas que enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por distintos presuntos delitos. Estos van desde negociación incompatible y colusión ilegal hasta falsificación de documento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.