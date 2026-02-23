Balcázar sobre Hernando de Soto: “Tenía que recurrir a una de las personalidades más importantes de la economía peruana y mundial”

El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo que decidió convocar al economista Hernando de Soto porque “tenía que recurrir a una de las personalidades más importantes de la economía peruana y mundial” , con el fin de garantizar la estabilidad del modelo económico y asegurar una transición ordenada hacia el 2026.

En declaraciones a Exitosa, el jefe del Estado afirmó que la participación del también ex candidato presidencial apunta a preservar las “líneas maestras” para el próximo gobierno. “Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la República que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos” , manifestó.

Balcázar remarcó que, tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, concluyó que “no queda para ensayar modelos socialistas”. En ese sentido, defendió la vigencia de la democracia liberal. “Ya en este momento, siglo XXI, la democracia liberal es la única que ha quedado en escena. Se sabe que el socialismo se cayó y ahora hay que rediseñar una o varias democracias con cara a la inteligencia artificial que está prácticamente con nosotros”, señaló.

El mandatario también argumentó que el país requiere mayor proyección internacional. “ El Perú está totalmente aislado y hay que darle relevancia, y qué personalidad nos puede permitir: Hernando de Soto. Es un hombre que tiene contactos muy buenos y hay que aprovecharlo. Es un peruano ha escrito mucho sobre el Perú, sobre la formalidad de la propiedad, por ejemplo, entonces hay que sacarle provecho”, indicó.

Asimismo, destacó la experiencia y los vínculos internacionales del economista. “Hernando es un hombre muy amplio, tiene una cultura muy exquisita, es un hombre con quien se puede conversar de todo. Es un hombre que tiene, inclusive, los contactos internacionales más modernos e interesantes. Lo podemos aprovechar para cualquier crédito internacional, suplementario, etcétera. Son gente que podemos aprovechar, lo que pasa es que aquí creemos que simplemente por sentido común debemos gobernar este país, no. Hay que poner también la parte técnica”, afirmó.

Composición del Gabinete

Respecto a la conformación del Consejo de Ministros, Balcázar adelantó que las evaluaciones continuarán hasta el mediodía y evitó detallar nombres. “ Lo importante es la línea que le va a imprimir el presidente y el premier. Esas líneas, esas orientaciones económicas, no van a tener ningún tipo de inconvenientes con los ministros porque el hombre sabe consensuar, es un hombre de mucha experiencia y de manera que no podemos tener, por decir, alguien que sea disidente de las líneas del premier”, sostuvo.

Poro otro lado, el jefe del Estado anunció que priorizará la instalación del Gabinete antes de iniciar reuniones formales con las agrupaciones políticas. “ Primero la conformación del Gabinete. Clamamos calma y tranquilidad en ese momento , no solamente porque está azotando la naturaleza a la parte sur muy fuertemente. Sino, además con la vocación democrática que me caracteriza, justamente para cumplir con todo el mandato constitucional que me ha otorgado el Congreso”, expresó.

En esa línea, aseguró que no impulsará reformas fuera de su encargo. “Yo no me voy a salir ni desviar una sola línea. En tan poco tiempo no puedo hacer ningún tipo de reformas extras o fuera de ese contexto. Además, no es mi intención tampoco”, precisó.

Balcázar insistió en la necesidad de unidad nacional. “ En este momento se requiere más que nunca la unión de todos los peruanos, queremos sacar al país de su subdesarrollo. La tendencia, según Velarde del BCR, están bien en este momento, pero tampoco podemos hacer abuso del dinero del Estado”, agregó.

