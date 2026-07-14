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Resumen

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Con apenas cinco meses como presidente interino, José María Balcázar solicitó al Congreso la pensión vitalicia prevista para los expresidentes de la República.

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