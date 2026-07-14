Con apenas cinco meses como presidente interino, José María Balcázar solicitó al Congreso la pensión vitalicia prevista para los expresidentes de la República.

Mediante un oficio presentado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, Balcázar argumentó que asumió y ejerció “de forma efectiva” el cargo de presidente a partir del 18 de febrero de este 2026 y que, por ello, corresponde que se declare el reconocimiento de la pensión y los beneficios establecidos para los exmandatarios.

El jefe del Estado interino señaló que su pedido se sustenta en el artículo 1 de la Ley N.° 26519 y sostuvo que ejerce el cargo “mediante los mecanismos de sucesión y encargatura constitucional”.

Añadió que, al encontrarse próximo al cese definitivo de sus funciones públicas, corresponde regularizar su situación previsional.

En el oficio, incluso señaló como “precedente administrativo” el caso del expresidente Valentín Paniagua.

Señaló que Paniagua recibió la pensión contemplada en la misma ley tras asumir la conducción del país mediante la sucesión constitucional. Por ello, dijo, el principio de igualdad impediría otorgar un tratamiento distinto frente a supuestos que considera equivalentes.

No obstante, ya en el 2022, la Comisión de Constitución aprobó una opinión consultiva sobre la pensión vitalicia para exmandatarios. Esta señaló que no pueden ser beneficiarios los vicepresidentes de la República ni los congresistas que, como titulares del Parlamento, hayan asumido el cargo de jefe del Estado por sucesión presidencial.

El informe señaló que la pensión vitalicia “debe ser entendida no de forma amplia para cualquiera que haya ejercido la Presidencia de la República, sino para los presidentes que fueron elegidos por el pueblo para ejercer dicho cargo y siempre que hayan cumplido permanecido durante todo el mandato constitucional”.

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