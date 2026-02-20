José María Balcázar sostuvo una reunión con el embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión este viernes 20 de febrero en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Así lo informó la cuenta institucional de la Presidencia de la República en “X” (antes Twitter), donde brindó detalles de la cita entre ambos.

“Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región”, señaló.

El último jueves 19 el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al Perú tras la elección de Balcázar como presidente por parte del Congreso, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs).

En el post, que fue publicado en la cuenta en “X” de la institución, se destaca que Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en “prioridades compartidas”.

“El Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como Presidente Interino del Perú hasta la toma de posesión del nuevo Presidente en julio. Durante este período, Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas”, señala la publicación.

“Reafirmamos nuestra sólida alianza de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril”, agrega.

Cabe mencionar que un informe de este Diario reveló que Bernie Navarro es un embajador político y cuenta con experiencia en los sectores financiero, inmobiliario y de inversión privada.