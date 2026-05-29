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El presidente José María Balcázar realizó un reajuste a su Gabinete Ministerial con juramentación del nuevo titular de Trabajo, Freddy Solano González. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar realizó un reajuste a su Gabinete Ministerial con juramentación del nuevo titular de Trabajo, Freddy Solano González. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El mandatario José María Balcázar realizó un reajuste en su Gabinete Ministerial y tomó juramento al nuevo titular de Trabajo y Promoción del Empleo este viernes 29 de mayo en Palacio de Gobierno.

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