El mandatario José María Balcázar realizó un reajuste en su Gabinete Ministerial y tomó juramento al nuevo titular de Trabajo y Promoción del Empleo este viernes 29 de mayo en Palacio de Gobierno.

Se trata de Freddy José María Solano González, quien reemplaza en el cargo a Óscar Fausto Fernández Cáceres. La ceremonia se llevar a cabo en la sede del Poder Ejecutivo.

Solano González se desempeñaba como presidente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Fue presidente del directorio de Corpac y se desempeñó como director ejecutivo del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En la Sunafil desarrolló una trayectoria como subintendente, asesor de la Gerencia y posteriormente superintendente. También fue director de Educación Básica para Estudiantes de Alto Desempeño (COAR) en el Ministerio de Educación (Minedu).

El cambio se produce a nueve días de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El pasado 17 de marzo Balcázar Zelada tomó juramento a su Gabinete Ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez, quien reemplazó en el cargo a Denisse Miralles.

No obstante, el pasado 22 de mayo los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, dimitieron a sus cargos debido a discrepancias con el presidente interino por aplazar la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos.

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Como reemplazante de De Zela, Balcázar designó al embajador Carlos Pareja, mientras que Amadeo Javier Flores Carcagno asumió la cartera de Defensa.