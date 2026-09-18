José Tangherlini Casal es el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey. (Foto: Captura TV Perú)
José Tangherlini Casal es el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey. (Foto: Captura TV Perú)
Por Redacción EC

José Angello Tangherlini Casal juró este viernes 18 de setiembre como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo alegando razones de salud.

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