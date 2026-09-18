José Angello Tangherlini Casal juró este viernes 18 de setiembre como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo alegando razones de salud.

En una ceremonia oficial llevada a cabo en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori tomó juramento al nuevo titular del MTC.

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Rey Rey dirigió una carta oficial a la Presidencia de la República para formalizar su pedido de salida ante Fujimori Higuchi y el titular de la PCM, Luis Galarreta.

El renunciante titular del MTC argumentó problemas de salud que impidieron su permanencia en el despacho público. La misiva redactada el 17 de setiembre detalló la imposibilidad de mantener la dedicación requerida para las funciones del sector.

En la misiva destaca que las cuestiones de salud “me impiden seguir ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”. También menciona que está a la espera de realizar una transferencia ordenada de su gestión cuando se defina su reemplazo.

La Presidencia del Consejo de Ministros, al compartir la carta de Rafael Rey por redes sociales, dijo que lamenta y comprende las razones que motivan la renuncia del ministro. “Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado”, agrega.

El Ejecutivo también aseveró que está seguro que el renunciante ministro de Transportes y Comunicaciones podrá seguir aportando al Perú “desde otros espacios”. La publicación fue compartida por redes sociales la mañana de este 18 de setiembre.

¿Quién es el nuevo ministro?

José Tangherlini Casal ejercía como viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego desde el pasado 6 de agosto.