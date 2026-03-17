Resumen

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José Zapata Morante es el nuevo ministro del Interior en el gobierno de José María Balcázar | Captura de video / TV Perú
José Zapata Morante es el nuevo ministro del Interior en el gobierno de José María Balcázar | Captura de video / TV Perú
Por Redacción EC

José Zapata Morante juró este martes como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente José María Balcázar.