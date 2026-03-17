José Zapata Morante juró este martes como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente José María Balcázar.

De esta manera, Zapata Morante, un general de la Policía en retiro con 37 años de servicio, reemplaza en el cargo a Hugo Begazo, en el nuevo gabinete ministerial que ahora presidente Luis Arroyo Sánchez.

El nuevo ministro del Interior cuenta con amplia experiencia en conducción operativa, planificación estratégica y dirección de macro regiones policiales, respaldada por una sólida formación académica en políticas públicas, gobernabilidad y gestión pública.

Ha ejercido cargos de alta responsabilidad a nivel nacional, destacando su desempeño como jefe de la Región Policial Lima, jefe de las Macro Regiones Policiales de Loreto y Ayacucho, director de Seguridad Ciudadana de la PNP, director de Inspecciones de la Inspectoría General y jefe del Estado Mayor General PNP, liderando procesos de fortalecimiento institucional, control interno, orden público y prevención del delito.

Asimismo, cuenta con experiencia en gobiernos locales, donde se desempeñó como Gerente de Seguridad Ciudadana, liderando la articulación entre la Policía Nacional, los gobiernos subnacionales y la comunidad para el fortalecimiento de la prevención del delito y la gestión territorial de la seguridad.

Zapata Morante es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Administración y Ciencias Policiales; y en Gobernabilidad, además de especializaciones en planeamiento estratégico, gestión de indicadores, contrataciones públicas, inversión pública y seguridad pública.

El nuevo funcionario ha realizado estudios de especialización en el extranjero en planeamiento y gestión estratégica de la seguridad pública en la Universidad Complutense de Madrid (España) y en operaciones conjuntas en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Estados Unidos).

Fue condecorado con la “Medalla al Defensor de la Democracia”, en el grado de Caballero, mediante Resolución Suprema N.° 083-2025-PCM, en el año 2025.

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