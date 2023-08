El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, presentó un documento falso a la Policía Nacional (PNP) para transitar con lunas polarizadas durante un operativo en el 2015, según reveló ‘Panorama’.

Según el dominical, el titular del Mincetur fue intervenido el 28 de octubre de ese año cuando manejaba un vehículo que acababa de comprar a la altura de la cuadra 20 de la avenida Universitaria, en San Miguel.

De acuerdo al parte policial, Mathews Salazar portaba y entregó un documento falso . Al ser consultado por el programa sobre el caso, el ministro no recuerda haber realizado un trámite que por ley estaba obligado a hacer.

Mathews presentó un permiso obtenido en la región Apurímac, a 9 horas por carretera, pero no recuerda cómo lo hizo. “No recuerdo para nada eso, absolutamente para nada (…) No recuerdo haber tramitado una licencia, no recuerdo eso”, aseveró.

Según la ley, es un requisito obligatorio vivir en la región donde se tramitó el permiso. Es decir, el ministro no estuvo en Apurímac en el 2015, pero tenía un permiso de esa jurisdicción. Incluso Mathews admite que nunca residió allí.

Además, aquel día el policía que intervino al ahora ministro, detectó un sello tridimensional delator en el permiso que presentó Juan Carlos Mathews. “No corresponde al establecido por la directiva policial”, detalló el agente.

Lo más grave es que el ministro no recuerda haber ido hasta Apurímac, a pesar de tener un permiso de esa región con un sello falso, de acuerdo a la Policía. “Debe ser un error, supongo que debe ser un error”, manifestó el titular del Mincetur.

Pese a que uno de los agentes identificó un documento falsificado, hizo un acta de incautación y se ordenó el respectivo peritaje, el ministro dijo que solamente estuvo dos horas en la comisaria y luego se retiró.

Para el general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha, en ese tipo de denuncias debió llamarse al fiscal de turno para iniciar una investigación contra Juan Carlos Mathews.

“Ahí lo interesante es ver en la misma comisaría qué paso, esa acta tuvo que seguir un recorrido, hay dos cosas: o no se ha seguido el trámite y si se hizo, en que quedó. Hay que hacerle seguimiento”, subrayó.