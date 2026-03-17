Resumen
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El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Juan Carlos Velasco, quien se mantiene como ministro de Salud, ahora en el nuevo gabinete que preside Luis Arroyo Sánchez.
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