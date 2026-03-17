El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Juan Carlos Velasco, quien se mantiene como ministro de Salud, ahora en el nuevo gabinete que preside Luis Arroyo Sánchez.

El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.

De esta manera, Velasco Guerrero formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Luis Arroyo Sánchez, quien reemplazó en el cargo de titular de la PCM a la economista Denisse Miralles.

Juan Carlos Velasco Guerrero cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y el sector sanitario. Es médico cirujano con especialidad en Medicina Interna, posee una maestría en Administración de Servicios de Salud y un doctorado en Salud Pública.

También ha sido director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, director médico del Hospital Emergencia Ate Vitarte y director ejecutivo del Programa Nacional Contigo (Midis).

Asimismo, ha ocupado diversas direcciones generales dentro del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo la Dirección de Salud V - Lima Ciudad y la Oficina General de Defensa Nacional – Emergencia y Desastres.

Juan Carlos Velasco Guerrero asumió como ministro de Salud el pasado 6 de marzo tras la salida de Luis Quiroz.