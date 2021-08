Conforme a los criterios de Saber más

La situación del ministro del Interior Juan Carrasco Millones continuará en medio de la incertidumbre por algunas semanas más, hasta que el Ministerio Público se pronuncie sobre la carta de renuncia irrevocable que presentó para dejar de ser fiscal.

De acuerdo a la normativa interna, el cargo de fiscal finaliza por renuncia, “desde que es aceptada”. Es decir, el alejamiento del actual ministro del Interior de la judicatura no es de ejecución inmediata, necesita ser vista y aceptada por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Mientras esto no ocurra, aún ostenta el cargo de fiscal provincial titular.

LEE TAMBIÉN: Nuevo jefe de asesores en Vivienda es investigado por presunto crimen organizado y lavado de activos

Sin embargo, la emisión de un pronunciamiento por parte del máximo órgano al interior del Ministerio Público demorará varios días más. A la fecha, la JFS está incompleta y no cuenta con sus tres miembros titulares.

Según pudo conocer El Comercio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien preside la JFS, se encuentra de vacaciones y retornará a la institución en dos semanas. El fiscal supremo Pablo Sánchez ha quedado a cargo de su despacho.

En tanto, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza cumple funciones en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, el ministro Juan Carrasco deberá esperar a que la fiscal Ávalos regrese a su despacho para que, junto con Sánchez, determinen si aceptan o no su renuncia al cargo de fiscal.

Durante su labor como fiscal en Lambayeque, Juan Carrasco, ha tenido a cargo importantes casos.

La exjefa de Control Interno del Ministerio Público, Ana María Calderón, explicó a este Diario que “no hay Junta de Fiscales Supremos hasta el retorno de ella (Zoraida Ávalos), por lo menos deberían haber dos de los fiscales supremos para que se reúnan en junta, en principio se tendría que esperar a la doctora y convoque a junta”.

Sostuvo que en la agenda de la JFS se programan diferentes temas, y lo que sigue será esperar a que se convoque. Recordó que han existido casos de renuncias de fiscales que tardaron meses en resolverse.

“La JFS solo puede estar compuesta por supremos titulares”, indicó, tras agregar que lo común es que se acepte la renuncia de un fiscal.

“Es su derecho a romper el vínculo con la institución, pero cuando tiene investigaciones disciplinarias hacen mención (en la resolución donde se acepta la renuncia)”, dijo.

La exfiscal señaló que en la resolución que emitirá la JFS debe fijarse la fecha desde la cual se acepta la renuncia. “Normalmente el término de relación se rige por la petición o informe de los superiores (del fiscal)”, indicó.

La resolución podría precisar que el ministro renuncia desde el 28 de julio al cargo, como señala en su carta; sin embargo, lo que se toma en cuenta es la fecha en que se emite este documento.

“Podrían aceptarle con la fecha referida que propone, pero eso no significa que el fiscal pueda tener otra función mientras no le acepten, la ley de carrera fiscal establece que termina el cargo de fiscal cuando esta es aceptada”, agregó.

Carta de renuncia al Ministerio Público

Nombramiento seguramente será declarado nulo

El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sostuvo que el Ministerio Público cuenta con la potestad para negar la renuncia de Carrasco y, eventualmente imponer una sanción, producto de la investigación preliminar en su contra, por parte de Control Interno.

“El otro ámbito es el constitucional, cuando el ministro asume el cargo incurre en una grave infracción a la Constitución al tener dos cargos a la misma vez y eso es lo que sucede, si bien obtuvo una licencia no dejaba de ser miembro del Ministerio Público, de acuerdo con las normas no podía aceptar otro encargo de esa envergadura”, explicó.

El especialista consideró que el nombramiento del ministro es irregular y que podría ocasionar que sea objeto de una interpelación o eventual censura.

“Esto no se produce porque lamentablemente el Congreso no ha instalado todavía las comisiones correspondientes, ni siquiera han tenido la oportunidad de llevar su primer pleno ordinario, pero definitivamente por uno o por otro lado recibirá una sanción, el presidente también tiene la opción de reemplazarlo, seria lo más lógico, sigue siendo ministro, y ejerce su condición de tal, estoy seguro que el presidente no tenía claro este tema legal, es responsabilidad del ministro”, afirmó.

“Tiene un nombramiento que seguramente será declarado nulo en su momento o como consecuencia de esta infracción a la Constitución”, agregó.

En declaraciones a RPP, el ministro Juan Carrasco, aseguró que no renunció a su cargo de fiscal hasta este lunes porque “no tenía la certeza” de su designación en el gobierno de Pedro Castillo hasta cuando juró al cargo el pasado jueves 29 de julio.

“Como todo cargo de confianza, no se puede decidir o en todo caso no se puede concretar hasta que no se dé el momento de la juramentación. Solo había una propuesta. Me la hizo el propio presidente (Pedro Castillo) y definitivamente había la propuesta y hasta el mismo 29 no existía la certeza de esa juramentación”, sostuvo.

Dijo que “en la primacía de la realidad” recién asumió el sector del Interior este lunes y por ello consideró que no ha cometido una infracción constitucional.

Datos

El último domingo, la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público de Lambayeque abrió una investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por “presunta inconducta funcional” al asumir funciones como ministro de Estado.

(ODCI) del Ministerio Público de Lambayeque contra el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por En un comunicado difundido en redes sociales, la fiscalía indicó que se deberá determinar si Carrasco Millones habría “transgredido normas constituciones y/o legales” que rigen a esta institución.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR