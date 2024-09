Luego de la difusión de los audios, respecto de los cuales el ministro niega que sea su voz, Santiváñez dio una entrevista donde se refirió a denuncias contra periodistas. “No había tomado (acciones). Lo he hecho esta semana que ha transcurrido, he interpuesto una denuncia penal por organización criminal contra quien ha facilitado estos presuntos audios adulterados y adicionalmente contra algunos periodistas, que más parecen activistas. Es más, la voy a ampliar el día de mañana [este lunes], como referí a algunos medios de comunicación, si es que utilizaban mi imagen de manera indebida”, dijo a Willax.

LEE TAMBIÉN | Poder Judicial ratifica inhabilitación de Martín Vizcarra: los argumentos y detalles de la decisión

El lunes por la mañana, en declaraciones a la prensa, el ministro se ratificó: “Voy a tomar, como ya he tomado acciones legales en la semana, contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios. Fácil es decir ‘sospechamos que no pertenece’ pero inmediatamente ponen mi imagen”. “Lo niego rotundamente [...] Esos audios no son míos”, agregó.

El 'cofre' en la playa Fechas claves sobre la controversia -6 de octubre de 2023: Vladimir Cerrón pasa a la clandestinidad tras ser sentenciado por corrupción. -17 de enero: la Policía realiza, sin éxito, un operativo en el balneario de Asia para dar con su captura. -4 de marzo: Punto Final publica un reportaje informando que un vehículo asignado al Despacho Presidencial. conocido como 'cofre', fue visto el 24 de febrero cerca al lugar donde se buscaba a Cerrón. -21 de mayo: supuesta fecha de la grabación del audio entre 'Culebra' y la voz atribuida al ministro Juan José Santiváñez. -25 de agosto: se difunde audio atribuido al ministro donde se habla de pedido de Dina Boluarte para cerrar la Diviac. -30 de agosto: El Mininter eleva a S/ 200 mil la recompensa por información que ayude a la captura de Vladimir Cerrón -1 de septiembre: se difunde audio atribuido al ministro donde se menciona la supuesta ayuda a Cerrón mediante el 'cofre'.

En diálogo con El Comercio, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, rechazó el anuncio del ministro, el cual “no es aislado, es el resultado de un ataque escalado y constante del ministro”. “Es probablemente el ministro más visible en esta confrontación con la prensa y ahora entramos a una dimensión mayor: instrumentalizar lo penal para intentar hostigar, silenciar a los periodistas [...] arrinconar a la prensa”.

“Una denuncia así no tiene ni pies ni cabeza. Que a un periodista lo quieran involucrar en una denuncia penal por organización criminal, solo por asociar su imagen con unos audios cuya autoría él niega, es directamente criminalizar la actividad periodística. El periodismo revela hechos de interés público. En este caso, se trabajó con la mayor diligencia, se puso que son audios atribuidos al ministro, no se habló de autoría directa”.

Lainez recordó que el abogado ha tenido ataques previos contra periodistas, los cuales “han tenido un escalamiento tremendo”. “Empezaron con agresiones de tipo verbal, siguieron cartas notariales. Hace poco tuvo expresiones agraviantes con la prensa local en Marañón, despreciando el trabajo de los periodistas”, dijo.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), incidió en que lo dicho por Juan Manuel Santiváñez “es una amenaza”. “El ministro, en su calidad de funcionario público, está expuesto al escrutinio ciudadano. Ese escrutinio lo realiza el periodismo”.

La presidenta Dina Boluarte y el ministro Juan Santiváñez.

“Como bien sabemos los peruanos, la publicación de audios es un mecanismo absolutamente legítimo para poner la luz allí donde el poder busca que haya oscuridad. Mientras no se confirme que esa no es su voz, la prensa tiene el derecho -y la obligación- de seguir investigando el caso. Mientras tanto, lo de Santiváñez es una amenaza”.

En declaraciones a este Diario, Salazar coincidió en recordar que “el ministro ya tiene antecedentes de animadversión a la prensa”. “Ha insultado y amenazado a periodistas varias veces. No es muy amigo de la libertad de expresión, salvo cuando es él quien insulta”, señaló.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, la denuncia que presentó la semana pasada por organización criminal no fue directamente contra periodistas, sino contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé y “contra quienes resulten responsables”. El oficial, conocido como ‘Culebra’, es quien ha reconocido haber grabado los audios el pasado 21 de mayo en un chifa de San Borja. Según su defensa legal, su interlocutor en estos es el ministro.

En cuanto a las denuncias tras los reportajes del último fin de semana, pese a lo declarado a la prensa, las fuentes dijeron que el ministro todavía estaba evaluando si las presenta. La molestia de Santiváñez, indicaron, es en particular contra los reportajes que pusieron directamente su foto junto al lado de la de ‘Culebra’ durante la reproducción y transcripción de los audios.

Vladimir Cerrón está en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)

Los reportajes fueron emitidos el último domingo por los dominicales Punto Final, Cuarto Poder y Panorama. En el audio difundido, la voz atribuida al ministro y la de ‘Culebra’ conversan sobre supuestos favorecimiento a Vladimir Cerrón desde Palacio de Gobierno y que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta, habría sido usado para transportarlo dentro de su clandestinidad. La semana previa, estos programas también habían publicados audios -siempre negados por Juan José Santiváñez- en los que la voz atribuida al ministro dice que Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

Marco Vásquez, director de Panorama y autor del informe sobre los audios del último domingo, dijo a El Comercio que “cualquier amenaza de un ministro ante una publicación periodísticas muestra un talante antidemocrático y es un despropósito”. “El ministro quiere partir la cancha entre amigos y enemigos suyos, empieza a calificar a quienes presentan publicaciones sobre él. Ese es un error”.

“Lo que debe hacer el ministro es aclarar la que sería su voz. Se ha escuchado la voz que sería del ministro en un diálogo sumamente grave. Estamos hablando del tema político más sensible del Perú en estos momentos: la no captura de Vladimir Cerrón”, comentó. “El habría dicho, porque el señor no acepta su voz, cosas sumamente graves [...] Son cosas gravísimas que él debe aclarar”

Además, instó al ministro a aclarar de qué habló con el capitán Izquierdo Yarlequé en su reunión en el chifa de San Borja, que sí ha reconocido. “Debe decir todo lo que recuerda que habló, debe ser transparente y decirle a la ciudadanía todo lo que recuerda, no recordar por pedazos. Si es que su voz, ahí se le escucha con mucha espontaneidad, con mucha naturalidad [...] Esto se suma a lo declaración que recogió Panorama del exjefe de la Dini, que decía casi lo mismo: que cuando caiga Cerrón van a caer muchas personas de alto perfil”.

Juan José Santiváñez es ministro desde mayo pasado. Fuente: Mininter.

Juana Avellaneda, reportera de Cuarto Poder que publicó un informe sobre el audio, declaró a este Diario que “los periodistas nos debemos a la verdad y la verdad es que existe un audio donde se escucharía su voz contando entre susurros que Palacio de Gobierno protege al prófugo Vladimir Cerrón y [que] encima la presidenta le facilitó el ‘cofre’ para escapar”.

“No solo es el audio, también está la fotografía del ‘cofre’, que ella misma utiliza y está asignado a Despacho Presidencial, [y] apareció en ese mismo lugar, donde extrañamente nunca atraparon a Cerrón. Pese a sus denuncias y amenazas, voy a seguir investigando y sacando a la luz lo que encuentre”, indicó.

La periodista también remarcó que el audio atribuido al ministro “es gravísimo”, pero que en vez de hacer algo al respecto, desde el Ejecutivo vienen amenazas. “El ministro podrá negar todo y amenazarnos, pero mientras más amenazas existan, más periodismo”.

Carola Miranda, productora del domincial Punto Final, se pronunció en el mismo sentido. “Quisiera saber ante quién y por qué delito nos va a denunciar. Los periodistas informamos sobre temas de interés público”, manifestó a El Comercio.

“En este caso, una de las partes sostiene que grabó una reunión con el actual ministro, donde se habló de la protección presidencial al prófugo Vladimir Cerrón. Un tema que nuestro reportero Rodrigo Cruz ya había denunciado en Punto Final, el domingo 24 de marzo”.

La periodistsa añadió que “en lugar de anunciar que nos va a denunciar sería mejor que el ministro Santivañez responda si es verdad lo que dice su examigo, el capitán Junior Izquierdo.”

Historial de choques

Esta no es la primera vez que el ministro protagoniza un choque con la prensa o con periodistas. El podcast La Encerrona difundió en junio pasado un audio que le atribuyen al ministro en el que este pediría “controlar” a un periodista de este medio. En ese caso, Santiváñez también negó que sea su voz, pero la Fiscalía de la Nación a la abrió una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad.

De acuerdo con una investigación posterior del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), ese audio habría sido enviado por el ministro a ‘Culebra’.

En julio pasado, Santiváñez anunció una querella contra el reportero Ricardo Velazco y contra el director del semanario Hildebrandt en sus Trece, César Hildebrandt, por un reportaje de ese medio que lo vinculó con un presunto esquema de lavado de dinero. Luego, envió cartas notariales a ambos periodistas.

“Este miserable, y me refiero al periodista, publica este tipo de infamia, yo lo que voy a hacer es actuar dentro del campo que la ley me otorga, porque no voy a permitir que nadie, que absolutamente nadie, se tome la atribución de dañar mi honra”, dijo por entonces el ministro en declaraciones a Willax.

Ese mismo mes, criticó que los medios de comunicación entrevisten a exministros que “no tienen historia en el sector”. “Entrevistan a los fugaces, a los que tienen problemas porque están involucrados en todo este tema. A ellos sí los entrevistan, pero no les dan pie a los que realmente tienen historia en el Ministerio del Interior”, declaró a RPP.

Una investigación del Eficcop, equipo liderado por la fiscal Marita Barreto, implica a Juan José Santiváñez en presuntos actos de encubrimiento a favor de Nicanor Boluart. Él y su defensa lo niegan. (Foto: Andina)

La semana pasada, durante una conferencia de prensa en Jaén, Santiváñez se incomodó ante la pregunta de una periodista de Radio Marañón sobre el aumento en la percepción de inseguridad ciudadana y sobre los audios que se le atribuyen.

“Si me va a preguntar, infórmese usted lo que va a preguntar, para que sepa cuál va a ser mi respuesta y me pueda entender. Se lo acabo de explicar con manzanitas, para que usted pueda entenderlo: una cosa es la cifra de victimización y otra cosa es el cuadro estadístico, que sí ha reducido”, dijo.

Respaldo al ministro y silencio sobre audios

Por su parte, Dina Boluarte se mantuvo en silencio en torno los audios sobre una supuesta ayuda de su gobierno al prófugo Vladimir Cerrón. En su lugar, la mandataria dijo que hace “oídos sordos a palabras necias” y volvió a manifestar, tácitamente, su respaldo al ministro del Interior.

Durante una actividad de entrega de cocinas y equipamiento para ollas comunes, rechazó que se le critique “cuando abrazo con corazón a los ministros que hacen buen trabajo”. “Esta es la presidenta que así agradece a sus ministros, con cariño sincero y no hipócrita”, afirmó.

Si bien no lo mencionó directamente, la frase de Dina Boluarte fue una evidente alusión a su abrazo a Juan José Santiváñez la semana pasada, luego de la difusión de los primeros audios atribuidos a él, sobre el supuesto pedido de la mandataria para cerrar la Diviac.

La mandataria, en otra alusión a la prensa, dijo que “ojalá estas noticias de las ollas (…) sean tendencia”. Luego, pidió a las representantes de las ollas comunes no participar en las movilizaciones sociales y no escuchar “voces interesadas cargadas de ideologías”.

En otro momento de su discurso, la presidenta respondió a las críticas por las cinco horas de duración que tuvo su discurso de 28 de julio. Lejos de una autocrítica, aseguró que “eran pocas las cinco horas del mensaje a la Nación para todo lo que habíamos hecho”. “Quizás nos hubiéramos quedado allí más de 24 horas hablando, pero también entendí el cansancio de los congresistas y por allí me demoré solo 5 horas”.

Boluarte no declara a la prensa desde hace casi dos meses. Concretamente, desde el 8 de julio, cuando dio una conferencia de prensa posterior a su viaje a China. En ese lapso, su gobierno ha sido cuestionado por no observar leyes promulgadas por el Congreso, su incapacidad para capturar a Vladimir Cerrón, por los audios atribuidos al ministro del Interior y las investigaciones que involucran a su hermano Nicanor.

En las actividades que realizó este miércoles, la de las ollas comunes y la inauguración de obras en un colegio público de Surco, la presidenta tampoco atendió a la prensa. Por su parte, el ministro del Interior, quien sí había declarado por la mañana, evadió a la prensa por la tarde luego de su presentación ante la Comisión de Transportes del Congreso.

Para el analista Rober Villalva, especialista en comunicación política, los silencios de la presidenta solo prolongan la “interrupción en el proceso de comunicación que debería existir entre un gobernante y la población” y prolongan “el desgaste negativo” de su imagen. Según la última encuesta de Datum publicada por El Comercio, el 91% de peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte y solo el 6% la aprueba.

“Ante temas muy sensibles, lo que ella hace es callar. Cuando los gobernantes están en silencios prolongados, dan espacio para que ese vacío sea ocupado por alguien: por los opositores, por los medios de comunicación. La presidenta pierde oportunidades valiosas para reconectarse con la población o para adquirir legitimidad”.

Añadió que esta estrategia responde a un mal asesoramiento, en el que “probablemente le han dicho que el silencio es la mejor salida a una crisis”. “‘No aclares que oscureces’, quizás ese es el motivo. Al final, ella es la que pierde, no sus asesores [...] Cuando hay denuncias de este tipo, lo que incrementa es la desconfianza, el distanciamiento con la población. Eso daña a la presidenta: la desconfianza se nutre de información que es poco aclarada.

El ministro Juan José Santivañez y la presidenta Dina Boluarte

Anuncian interpelación contra Santiváñez

Desde el Congreso, las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) anunciaron una moción de interpelación contra el ministro Juan José Santiváñez. “Voy a pedir las firmas en la Junta de Portavoces. El pueblo sabrá entre esta noche y mañana quiénes quieren sacar al ministro del Interior y quiénes no”, dijo esta última.

“Que venga acá y nos diga que no es su voz [la de los audios] Por eso lo estoy interpelando. Yo no le creo al ministro. Primero dijo que [el de la voz] era Carlos Álvarez”, agregó. Luque compartió el texto de la moción en su cuenta de X y dijo que ha “escuchado a congresistas de diversas posturas políticas cuestionar el proceder del ministro. Esta es una oportunidad para fiscalizar”.

El legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) dijo a Canal N que “el gobierno debe dar explicaciones porque ya es muy raro lo de Cerrón”. Su colega de bancada Héctor Ventura comentó que “es importante que el propio ministro salga a rendir información de estos presuntos actos irregulares, pero no se puede tolerar que se reprima la información de los medios de comunicación, no es políticamente saludable”.

Junto con mi colega @suselparedes planteamos #MociónDeInterpelación al Ministro del Interior. Un ministro altamente cuestionado, con audios que comprometen además su ética y el accionar del gobierno. Este último fin de semana hemos conocido más casos de asesinatos producto de la… pic.twitter.com/WvzailVJns — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 2, 2024

“Desde el partido Fuerza Popular se exige que todos los funcionarios y ministros involucrados deslinden responsabilidades y aclaren cualquier acto irregular”, añadió. “Si el ministro no declara, no informa, hay el mecanismo constitucional de llamar a una interpelación y una posible censura. Esperemos que no se dé ello”.

Consultado por este Diario sobre el audio de la supuesta ayuda a su prófugo líder, el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que “son actos y declaraciones desesperadas, sin argumentos sólidos, solo con la intención de desprestigiar a Perú Libre”.

“Nosotros nos eximimos de cualquier torpeza e irresponsabilidad del Ejecutivo, estamos al margen de sus acciones como partido de oposición. Obviamente, el ministro, que siempre se va de boca, debe renunciar o ser destituido”, afirmó.

Desde otras bancadas incidieron en que se debe verificar si la voz de los audios es de Juan José Santiváñez o no. Si bien coincidieron en pedir explicaciones, evitaron pronunciarse a favor de su salida del ministerio.

Sobre el audio donde se menciona a Vladimir Cerrón, Héctor Valer (Somos Perú) afirmó a El Comercio que siempre dijo que “la bancada de Perú Libre estaba jugando en pared con Palacio de Gobierno para protegerlo, tanto en política como en su seguridad personal, por lo que la presidenta debería dar una explicación detallada sobre la presencia del vehículo en la playa del sur”.

Sin embargo, consideró que Santiváñez “debería continuar en el cargo de ministro, porque al margen de los audios en que al parecer lo comprometen, es una persona que conoce el derecho policial y la seguridad ciudadana”. “Y en el caso de los audios, dejemos a la Justicia las explicaciones del caso”.

Jorge Montoya (Honor y Democracia) dijo que se debe verificar “si la fuente es correcta” y que el desplazamiento de los vehículos oficiales queda registrado. “Todo es verificable y eso no se ha demostrado. Se están creando narrativas extrañas últimamente”. El legislador consideró que si la denuncia es real, el que debería actuar es el Ministerio Público.

Ante la pregunta de si debería seguir en el cargo, el almirante (r) replicó que “todo lo que se ha dicho de él no ha sido comprobado, ni siquiera las grabaciones”.

Roberto Chiabra (APP) dijo a Canal N que “la justicia tiene que hacer su trabajo, con más indicios, como estos audios, [y] determinar una situación”. “Lo otro lo tiene que determinar la presidenta. La presidenta tiene que saber lo que está saliendo en los medios, si tiene conocimiento o no, y que tome una decisión”.

Representantes de otras bancadas no respondieron a consultas de El Comercio sobre estos temas.