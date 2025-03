El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que acatará lo que decida el Poder Judicial sobre el impedimento de salida del país solicitado en su contra por la Fiscalía de la Nación.

“Sí, correcto, tengo que acatarla”, dijo a RPP TV al ser consultado sobre la decisión judicial de postergar la vista de la causa hasta el próximo viernes 14 de marzo.

Explicó que su defensa solicitó el aplazamiento debido a que el Ministerio Público, 24 horas antes de la audiencia, amplió este requerimiento con tres nuevos elementos de convicción que no habían sido trasladados a su abogado para desestimarlos.

“El primero de ellos es cómo el ministro podría haber conocido o sabido del allanamiento. La referencia a un allanamiento a mi domicilio fue expuesto por medios de comunicación. El primero que lo expone es Lima Gris, luego el diario El Popular, La Razón y en diversas redes sociales”, expresó.

“En segundo lugar, hacen referencia a una entrevista en un canal de televisión y en tercer lugar, hacen referencia al viaje a Bruselas que ya estaba programado, a la reunión mundial de ministros del Interior, en donde se han adoptado importantísimos acuerdos”, agregó.

Como se recuerda, el Poder Judicial reprogramó para el viernes 14 de marzo la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, quien es investigado por el presunto delito de abuso de autoridad.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, tomó esta decisión tras el pedido de la abogada del ministro, Virginia Naval, y luego que la fiscalía presentara cuatro nuevos elementos de convicción este lunes para sustentar su pedido de impedimento de salida contra el ministro del Interior.

Según explicó el fiscal adjunto supremo Luis Ballón, se tratan de elementos que contribuyen al peligro de fuga como hallazgos en el allanamiento realizado el 3 de marzo, así como la entrevista que dio Santiváñez al programa “Cuarto Poder”.

Asegura que hay inexactitud

De otro lado, Santiváñez afirmó que los audios de un supuesto complot contra el entonces ministro del Interior, Víctor Torres, cuando era jefe del gabinete de asesores, han sido sacados de contexto y se trata de un “refrito”.

“Esa conclusión no es cierta porque es una comunicación que han sacado de absoluto contexto. Después del ministro Torres, del cual fui jefe del gabinete, no seguí yo, fue nombrada otra persona”, aseveró.

“La periodista que hace este reportaje es la misma que hizo el mismo reportaje cuando estaba en otra canal, que era Cuarto Poder, que ya lo había sacado el año pasado. Es decir, estábamos hablando de un refrito”, añadió.

El ministro del Interior confirmó que parte de la conversación que sostuvo con el capitán PNP Junior Izquierdo sobre el allanamiento al despacho de Torres es cierta.

“Lo que ocurre es que en esa oportunidad el capitán Junior Izquierdo me comenta que tenían una intervención por parte de la Diviac en el despacho. Lo que yo le digo es: ‘dime a qué hora vas a venir porque simplemente no quiero estar aquí’. Por una sencilla razón: lo más probable al ser el jefe del gabinete y un abogado experto procesalista, lo más probable es que me hubieran pedido una intervención como abogado de la defensa o algo por el estilo. Mi conversación surge en ese sentido”, manifestó.

“(Izquierdo) me lo comentó (sobre la intervención), me dijo que iban a ir. El capitán Junior Izquierdo fue el que me advirtió. Yo simplemente le dije: ‘Me avisas para poder retirarme’. Es lo que hago. Cuando se genera esta diligencia, inmediatamente me retiro del despacho y salgo”, agregó.

Asegura que asesor recibió reportaje

Finalmente, Juan José Santiváñez refirió que fue su asesor Carlos Camacho, exvocero del empresario Rodolfo Orellana, quien le dijo que la previa de un reportaje difundido por “Cuarto Poder” le fue proporcionada por un periodista de América TV.

“Carlos Camacho acaba de informar que esta información le fue compartida por un periodista del propio medio de comunicación y que era una información que había salido para las redes de la plataforma web del conglomerado de este medio de comunicación”, acotó.

“Después del reportaje, siempre lo que suele ocurrir es que las páginas web levantan la información de la entrevista que se había dado. Eso es justamente lo que él sostiene”, sentenció el titular del Mininter.