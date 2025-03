Audios y chats atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, revelaron que estuvo detrás del allanamiento a la oficina del extitular de dicha cartera, Víctor Torres, en marzo del 2024, cuando se desempeñó como jefe de asesores de ese ministerio, reveló “Panorama” este domingo.

Según el dominical, Santiváñez filtró información a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre la irregular contratación de una comunicadora, y mostró un especial interés en que se allane la oficina de su entonces jefe.

Según las grabaciones, Santiváñez envió mensajes durante 10 días a la Diviac. Fue el mayor proveedor de información para que allanen el despacho del entonces ministro Víctor Torres.

Aquella vez, Santiváñez le pidió al capitán PNP Junior Izquierdo, entonces miembro de la Diviac, que lo llame por Signal, un aplicativo considerado seguro contra el espionaje.

Después de hablar en secreto, Santiváñez le adjuntó a Izquierdo una resolución. Se trató del nombramiento de la directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Ministerio del Interior, Patricia del Carmen Bobadilla.

La contratación de Bobadilla habría sido irregular. Un comunicado del Colegio de Periodistas del Perú dirigido al entonces ministro cuestionó que Bobadilla fuese contratada sin ser colegiada.

Pidió allanamiento

Según el chat atribuido a Santiváñez, se intentaron borrar los videos de seguridad del Ministerio del Interior, por ello, pidió a Izquierdo acudir allí con un fiscal para levantar las filmaciones.

“Ven mañana con fiscal y levantará la filmación del 09, 10, 11 y 12. Ella aún no está nombrada y estaba en despacho. Luego de eso recién sale su resolución”, indicó.

De acuerdo con “Panorama”, Santiváñez llamó y escribió insistentemente al capitán Izquierdo: “Quieren borrar los videos, pero el de seguridad les ha dicho que no pueden. Están corriendo”.

El entonces asesor, luego de pedirle al agente de la Diviac que acuda con la Fiscalía, quería que le confirmaran si eso sucedería, para no ir a la sede del ministerio. “Avísame si va a haber fiesta para no ir mañana. No me gustan los payasos”, le dijo.

“Estamos viendo eso. Espérame. Te llamo en un rato”, respondió Junior Izquierdo. Al día siguiente, Juan José Santiváñez insistió con el allanamiento.

“Hola, hermano. Me confirmas, pues, si vienen. Yo estoy aquí, pero me están presionando y quiero saber si vienen”, alegó. “¿De qué manera te están presionando?”, preguntó el capitán Izquierdo desde la Diviac.

“Ver si hice algo con la empresa proveedora de las cámaras. Me voy a quitar hasta la tarde con el cuento de que voy a ir a buscar a alguien. Hermano, ya voy a salir del Mininter con el atajo que me voy a almorzar. Confirma a qué hora vienen”, respondió.

El informante

El 22 de marzo de 2024, los pedidos de Santiváñez fueron escuchados. El despacho del ministro Víctor Torres Falcón fue allanado. Ese día mandó varios mensajes por WhatsApp.

“Hay movimiento fuerte aquí. Yo tengo acceso al despacho, pero por una extraña razón me han cerrado la puerta por dentro y no puedo entrar. Siempre entraba. No sé qué están haciendo adentro”, refirió.

“¿Qué fue?”, preguntó el capitán Izquierdo. En tanto, Santiváñez envió varias fotografías tomadas desde adentro. “Chongazo”, respondió.

Niega haber filtrado información

Consultado por “Panorama”, Juan José Santiváñez negó haber filtrado información al capitán PNP Junior Izquierdo para que la Diviac allanara la oficina del entonces ministro del Interior, aunque admitió que parte de la conversación sí ocurrió.

“Yo no era colaborador de la Diviac y lo que sí, lo que sí tengo que reconocer, es que [...] yo jamás he negado la amistad que tenía con el oficial que es capitán Izquierdo y, segundo, tampoco he negado que tenga con él chats y comunicaciones, como cualquier persona”, expresó.

“En el caso de ese allanamiento, yo sí recuerdo que cuando se generó en la Diviac yo sí tuve conversación con él y le pregunté: ‘Oye, aquí está la Diviac, ¿qué ha pasado?’, y me comentó que tuvo intervención por una denuncia de una comunicadora, más tema no recuerdo, pero sí recuerdo que tuve una conversación sobre ese tema”, agregó.